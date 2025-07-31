Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

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UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Shakhtar Donetsk'e İstanbul'da 4-2 mağlup olan Beşiktaş, Polonya'da ise sahadan 2-0 yenik ayrıldı.

Toplamda 6-2'lik skorla organizasyona veda eden siyah-beyazlılar Avrupa'daki yoluna UEFA Konferans Ligi'nden devam edecek.

RAKİP BELLİ OLDU

UEFA Konferans Ligi'ne 3. ön eleme turundan başlayacak olan Beşiktaş, üçüncü tur ve play-off aşamalarını geçmesi halinde adını lig etabına yazdıracak.

Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi, İrlanda temsilcisi St. Patrick's Athletic oldu.

St. Patrick's Athletic, ilk turda Litvanya ekibi Hegelmann Litauen'i ikinci turda ise Estonya ekibi Nomme JK Kalju'yu eledi.

İLK MAÇ 7 AĞUSTOS'TA

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar 7 Ağustos'ta, rövanş maçları ise 14 Ağustos'ta oynanacak.

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10 TAKIMLI LİGDE 7. SIRADA

25 haftası geride kalan 10 takımlı İrlanda Premier Ligi'nde 32 puana sahip olan St. Patrick's Athletic 7. sırada yer alıyor.

TOPLAM KADRO DEĞERİ 4 MİLYON EURO

Yaş ortalaması 24.5 olan St. Patrick's Athletic kadrosunun toplam piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.