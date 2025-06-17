Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kesinleşti! Kura çekimi yarın

Haber Merkezi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2025 16:59
Gelecek sezon Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş'ın 2. Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri kesinleşti.
Süper Lig'de geride bıraktığımız 2024-2025 sezonunu 4. sırada tamamlayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda mücadele etme hakkı kazandı.
KURA ÇEKİMİ YARIN, İLK MAÇ 24 TEMMUZ'DA
Siyah-beyazlıların bu turdaki rakibi yarın (18 Haziran) yapılacak saat 14.00'te yapılacak kura çekimiyle belli olacak.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki ilk maçını 24 Temmuz'da, rövanş maçını ise 31 Temmuz'da oynayacak.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri şu şekilde:
- Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Ilves Tampere (Finlandiya) eşleşmesinin galibi
- Braga (Portekiz)
- Midtjylland (Danimarka)
- Legia Varşova (Polonya) - Aktobe (Kazakistan) eşleşmesinin galibi
- Anderlecht (Belçika)
- Partizan (Sırbistan) - AEK Larnaca (Güney Kıbrıs) eşleşmesinin galibi
- Sheriff (Moldova) - Prishtina (Kosova) eşleşmesinin galibi
- Lugano (İsviçre)
BEŞİKTAŞ'IN 2025-2026 SEZONUNDA AVRUPA YOLU
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabına kalabilmek önce 2. Ön Eleme, ardından 3. Ön Eleme ve son olarak Play-off turlarını geçmek zorunda.
- Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'nda veda ederse yoluna UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndan,
- Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne 3. Ön Eleme Turu'nda veda ederse yoluna UEFA Konferans Ligi Play-off Turu'ndan,
- Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne Play-off Turu'nda veda ederse yoluna UEFA Konferans Ligi Lig etabından devam edecek.