Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Arda Turanlı Shakhtar'ı elerse zorlu takımlar sırada

Güncelleme Tarihi:
Avrupa Ligi'nde 2025/26 sezonunun lig aşamasına kalan takımların belirleneceği eleme turlarından ilki tamamlandı. Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, FC Ilves'i eleyerek ederek adını bir üst tura yazdırdı.
UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasında mücadele edebilmek için 3 ön eleme oynayacak Beşiktaş 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk'le eşleşti. Siyah-beyazlılar bu turda ilk maçı evinde, ikinci maçı deplasmanda oynayacak.
Avrupa Ligi'nde 1. ön eleme turunun sona ermesiyle 3. ön eleme turundaki muhtemel eşleşmeler de netlik kazandı. Buna göre Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk'i elemesi durumunda play-off etabı öncesindeki muhtemel rakipleri belli oldu.
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Shakhtar Donets'i elemesi halinde 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri şöyle:
Panathinaikos - Rangers eşleşmesinin mağlubu
Servette - Viktoria Plzen eşleşmesinin mağlubu
Brann - Salzburg eşleşmesinin mağlubu
Sheriff - Utrech eşleşmesinin galibi
Lugano - CFR Cluj eşleşmesinin galibi
Celje - AEK Larnaca eşleşmesinin galibi
Wolfsberger
Fredrikstad
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk'e elenmesi halinde ise Konferans Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri şöyle:
DAC Dunajska Streda
Rakow Czestochowa
Rosenborg
Viking
Aris Thessaloniki
Ararat-Armenia
AEK Larnaca
Austria Wien
Vaduz
Hibernian
Dundee United
BK Hacken
Larne
Paide Linnameeskond
Brondby
F91 Dudelange
Silkeborg
Lausanne Sport
Puskas Academia
Partizani Tirana
CS Universitatea Craiova
Beitar Jerusalem