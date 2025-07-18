Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Arda Turanlı Shakhtar'ı elerse zorlu takımlar sırada

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Avrupa Ligi'nde 2025/26 sezonunun lig aşamasına kalan takımların belirleneceği eleme turlarından ilki tamamlandı. Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, FC Ilves'i eleyerek ederek adını bir üst tura yazdırdı.

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasında mücadele edebilmek için 3 ön eleme oynayacak Beşiktaş 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk'le eşleşti. Siyah-beyazlılar bu turda ilk maçı evinde, ikinci maçı deplasmanda oynayacak.

Avrupa Ligi'nde 1. ön eleme turunun sona ermesiyle 3. ön eleme turundaki muhtemel eşleşmeler de netlik kazandı. Buna göre Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk'i elemesi durumunda play-off etabı öncesindeki muhtemel rakipleri belli oldu.

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Beşiktaş'ın Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Shakhtar Donets'i elemesi halinde 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri şöyle:

Panathinaikos - Rangers eşleşmesinin mağlubu

Servette - Viktoria Plzen eşleşmesinin mağlubu

Brann - Salzburg eşleşmesinin mağlubu

Sheriff - Utrech eşleşmesinin galibi

Lugano - CFR Cluj eşleşmesinin galibi

Celje - AEK Larnaca eşleşmesinin galibi

Wolfsberger

Fredrikstad

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk'e elenmesi halinde ise Konferans Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri şöyle:

DAC Dunajska Streda

Rakow Czestochowa

Rosenborg

Viking

Aris Thessaloniki

Ararat-Armenia

AEK Larnaca

Austria Wien

Vaduz

Hibernian

Dundee United

BK Hacken

Larne

Paide Linnameeskond

Brondby

F91 Dudelange

Silkeborg

Lausanne Sport

Puskas Academia

Partizani Tirana

CS Universitatea Craiova

Beitar Jerusalem