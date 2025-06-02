Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

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Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu 4. sırada tamamlayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda mücadele etme hakkı kazandı.
KURA ÇEKİMİ 18 HAZİRAN, İLK MAÇ 24 TEMMUZ'DA
Siyah-beyazlıların bu turdaki rakibi 18 Haziran'da yapılacak olan kura çekimiyle belli olacak.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki ilk maçını 24 Temmuz'da, rövanş maçına ise 31 Temmuz'da oynayacak.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri şu şekilde:
BEŞİKTAŞ'IN 2025-2026 SEZONUNDA AVRUPA YOLU
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabına kalabilmek önce 2. Ön Eleme, ardından 3. Ön Eleme ve son olarak Play-off turlarını geçmek zorunda.