Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi, Trabzonspor'un Konferans Ligi kadroları belli oldu!

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşaması için kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Siyah-beyazlıların listesinde yeni transferler Ümit Akdağ, Fabio Miretti ve Ernest Poku kendilerine yer buldu.

Milot Rashica ve Mustafa Hekimoğlu ise UEFA kadrosuna dahil edilmedi.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleci: Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar

Defans: Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo

Orta saha: Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, İlhan Fakılı

Forvet: Hyeon-gyu Oh, Ernest Poku, Dusan Vlahovic, Semih Kılıçsoy

İŞTE TRABZONSPOR'UN KADROSU

Bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek Trabzonspor, kadrosunu açıkladı.

Haberin Devamı

Kaleci: Ahmet Doğan Yıldırım, Andre Onana

Defans: Samet Akaydin, Stefan Savic, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Chibuike Nwaiwu, Cenk Özkacar, Arseniy Batagov, Sidny Lopes Cabral

Orta saha: Batista Mendy, Fabinho, Ernest Muçi, Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Ruslan Malinovskyi, Tim Jabol-Folcarelli

Forvet: Dju Franculino, Muhammed Salah, Paul Onuachu, Aral Şimşir, Noah Saviolo