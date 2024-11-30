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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman? Takvim belli oldu! Beşiktaş Bodo Glimt maçı tarihi ve saati

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#Beşiktaş#UEFA#Avrupa Ligi
Beşiktaşın UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman Takvim belli oldu Beşiktaş Bodo Glimt maçı tarihi ve saati
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2024 17:37

Beşiktaş maçı tarihleri öncesi geri sayım devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi maçları devam ederken Beşiktaş taraftarları başta olmak üzere sporseverler merak içerisinde "Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman?" sorusunun cevabını araştırıyor. Siyah Beyazlı temsilcimizin bir sonraki maçını Bodo Glimt ile oynayacak. Peki, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman? İşte merak edilip araştırılan tarihler...

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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş'ın Avrupa Kupası'ndaki maç tarihleri merak edilip araştırılıyor. En çok merak edilip araştırılanlar arasında ise Beşiktaş'ın Bodo Glimt maçı tarihi ve saati ilk sırlarda yer alıyor. Beşiktaş taraftarları başta olmak üzere sporseverler merak içerisinde "Beşiktaş Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta?" sorgulanıyor. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte UEFA  Avrupa Ligi maç tarihleri...

BEŞİKTAŞ BODO GLIMT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş Bodo Glimt ile 12 Aralık Perşembe günü saat 23.00’te karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT ekranlarından naklen yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TARİHLERİ 

12 Aralık : Bodo Glimt - Beşiktaş

22 Ocak :  Beşiktaş - Athletic Bilbao

30 Ocak : Twente - Beşiktaş

 

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#Beşiktaş#UEFA#Avrupa Ligi

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