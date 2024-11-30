Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman? Takvim belli oldu! Beşiktaş Bodo Glimt maçı tarihi ve saati

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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş'ın Avrupa Kupası'ndaki maç tarihleri merak edilip araştırılıyor. En çok merak edilip araştırılanlar arasında ise Beşiktaş'ın Bodo Glimt maçı tarihi ve saati ilk sırlarda yer alıyor. Beşiktaş taraftarları başta olmak üzere sporseverler merak içerisinde "Beşiktaş Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta?" sorgulanıyor. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte UEFA Avrupa Ligi maç tarihleri...

BEŞİKTAŞ BODO GLIMT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş Bodo Glimt ile 12 Aralık Perşembe günü saat 23.00’te karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT ekranlarından naklen yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TARİHLERİ

12 Aralık : Bodo Glimt - Beşiktaş



22 Ocak : Beşiktaş - Athletic Bilbao



30 Ocak : Twente - Beşiktaş