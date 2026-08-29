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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü belli oldu!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#UEFA Avrupa Ligi#UEFA
Beşiktaşın UEFA Avrupa Ligi fikstürü belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2026 22:03

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçını sahasında Fransız ekibi Marsilya ile oynayacak.

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UEFA Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonu fikstürü duyuruldu.

Beşiktaş, turnuvada Bayer Leverkusen, Olimpik Marsilya, Union SG, Celtic, Crystal Palace, Omonia, Hapoel Beer-Sheva ve Hoffenheim ile mücadele edecek.

UEFA'nın resmi internet sitesinden bugün yapılan açıklamada siyah-beyazlıların fikstürü belli oldu. Kara Kartal, ilk maçta Marsilya ile evinde oynayacak.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü şöyle:

17 Eylül Perşembe
Beşiktaş - Marsilya

15 Ekim Perşembe
1899 Hoffenheim - Beşiktaş

22 Ekim Perşembe
Beşiktaş - Crystal Palace

5 Kasım Perşembe
Celtic - Beşiktaş

26 Kasım Perşembe
Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva

10 Aralık Perşembe
Bayer Leverkusen - Beşiktaş

21 Ocak Perşembe
Beşiktaş - Union Saint-Gilloise

28 Ocak Perşembe
Omonia FC - Beşiktaş

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#Beşiktaş#UEFA Avrupa Ligi#UEFA

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