Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü belli oldu!

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UEFA Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonu fikstürü duyuruldu.

Beşiktaş, turnuvada Bayer Leverkusen, Olimpik Marsilya, Union SG, Celtic, Crystal Palace, Omonia, Hapoel Beer-Sheva ve Hoffenheim ile mücadele edecek.

UEFA'nın resmi internet sitesinden bugün yapılan açıklamada siyah-beyazlıların fikstürü belli oldu. Kara Kartal, ilk maçta Marsilya ile evinde oynayacak.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü şöyle:



17 Eylül Perşembe

Beşiktaş - Marsilya



15 Ekim Perşembe

1899 Hoffenheim - Beşiktaş



22 Ekim Perşembe

Beşiktaş - Crystal Palace



5 Kasım Perşembe

Celtic - Beşiktaş



26 Kasım Perşembe

Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva



10 Aralık Perşembe

Bayer Leverkusen - Beşiktaş



21 Ocak Perşembe

Beşiktaş - Union Saint-Gilloise



28 Ocak Perşembe

Omonia FC - Beşiktaş