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Beşiktaş'ın turlaması Danimarka basınında: 'Aptalca bir kırmızı kart!'

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#UEFA Avrupa Ligi#Midtjylland
Beşiktaşın turlaması Danimarka basınında: Aptalca bir kırmızı kart
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2026 07:00

Beşiktaş'ın deplasmanda Midtjylland zaferi Danimarka basınında da geniş yer buldu.

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Beşiktaş, Midtjylland’ı eleyip UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam ederken temsilcimizin başarısı Danimarka basınında geniş yankı buldu. Ülke medyası Midtjylland’ın 2 maçta da 10 kişi kalmasını eleştirirken şu başlıklar atıldı:

TESELLiSi KONFERANS LiGi

· EKSTRA BLADET: “Midtjylland bir kez daha aptalca bir kırmızı kart gördü ve bu kart maçın sonucunu belirledi; bu durum Mike Tullberg için büyük bir sorun haline geliyor.

· SPORTHERNING: “Midtjylland, Danimarka’da Türk devine karşı her iki karşılaşmada da kaybetti. FCM, Konferans Ligi’nde İrlanda takımıyla “Teselli ödülü” olarak karşılaşacak.”

· BT.DK: “FCM, Beşiktaş’a 2-0 mağlup olarak Avrupa Ligi elemelerinden elendi. Geçtiğimiz sezon Midtjylland, Avrupa Ligi’nin lig aşamasında büyük beğeni toplamıştı, ancak bu sezon aynı başarıyı tekrarlayamayacaklar. FCM’de bir oyuncu daha kırmızı kart gördü. Tıpkı geçen hafta İstanbul’daki mücadelede olduğu gibi.”

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KARTIN BEDELi AĞIR OLDU

· SKIVEFOLKEBLAD: “FC Midtjylland, Avrupa Ligi elemelerinde Beşiktaş’a yenilerek onlara yeni bir mod kazandırdı.”

· BOLD.DK:Midtjylland Beşiktaş’a 2-0 mağlup oldu ve böylece Avrupa Ligi elemelerindeki şansını kaybetti. Kırmızı kartın bedeli ağır oldu.”

· BERLINGSKE: “FCM, Beşiktaş’a 0-2 mağlup olarak Avrupa Ligi elemelerinden elendi. FCM’de bir oyuncu daha kırmızı kart gördü.”

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#Beşiktaş#UEFA Avrupa Ligi#Midtjylland

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