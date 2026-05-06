Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'na vedası sonrası dikkat çeken sözler! 'Erken sezon finali yapan dizi'

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Beşiktaş, sahasında Konyaspor’u konuk etti.

Karşılaşmanın ilk 15 dakikasında iki takım da gol pozisyonu üretmekte zorlandı. 36’ncı dakikada sol tarafta topla buluşan Toure’nin ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda top üst direkten döndü. 43’üncü dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Ceza sahasında oluşan karambolde top Oh’un önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Bahadır gole izin vermedi. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

63’üncü dakikada Olaitan’ın pasıyla buluşan Oh’un ceza sahasına girdikten sonra çektiği şutta savunmadan seken top kaleci Bahadır Güngördü’de kaldı. 65’inci dakikada sağ taraftaki Olaitan’ın pasıyla merkezde buluşan Orkun Kökçü’nün topu önüne aldıktan sonra yaya yakın bir noktadan şutunda meşin yuvarlak yan direkten döndü. 75’inci dakikada Olaitan’ın ceza sahasına havalandırdığı topa ceza sahası içi sağ çaprazdaki Asllani, gelişine vurdu. Bu oyuncunun şutunda top yandan auta çıktı. 80’inci dakikada sol taraftaki Berkan Kutlu’nun ceza sahasına çevirdiği topa Bardhi vurdu, meşin yuvarlak yandan auta gitti. 81’inci dakikada Toure’nin pasıyla sağ kanatta buluşan Olaitan, çaprazdan ceza sahasına girdi. Rakibini geçen Olaitan’ın şutunda savunmadan seken top kornere çıktı.

KARTAL 90+8'DE YIKILDI

Konyaspor, 90+5’inci dakikada penaltı kazandı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Olaigbe, Olaitan’ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Adnan Deniz Kayatepe bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. 90+8’inci dakikada penaltıyı kullanan Bardhi, topu sol köşeden ağlara gönderdi: 0-1. Mücadeleyi 1-0 kazanan Konyaspor, kupada finale yükseldi.

YÖNETİM VE SERGEN YALÇIN’A TEPKİ

Beşiktaşlı taraftarlar, son dakikada yenilen golün ardından yönetime ve teknik direktör Sergen Yalçın’a tepki gösterdi. Taraftarlar ‘Yönetim istifa’ ve ‘Sergen istifa’ tezahüratları yaptı.

HÜRRİYET YAZARLARI, BEŞİKTAŞ'IN VEDASINI DEĞERLENDİRDİ

Hürriyet yazarları Mehmet Ayan ve Banu Yelkovan, Beşiktaş'ın Konyaspor'a yenilere Türkiye Kupası'na veda ettiği mücadeleyi bugünkü köşe yazılarında değerlendirdi.

BANU YELKOVAN - İSTATİSTİKLER KADERİ BELİRLEMEZ, SEN YAZARSIN!

Beşiktaş baskındı, topun %59'u ondaydı ama gol bir türlü gelmedi.

İnsanlar bir yere gitmez, bir şey olmayı ummaya gider, der Alain de Botton. Tüpraş’ın tribünleri dün akşam tam da buydu, on binlerce kişi, finale çıkma olasılığının fiziksel ağırlığını taşımak için bir araya geldi. Stat, içindeki her unsuruyla, kolektif bir niyet gibiydi.

Sahada Beşiktaş baskındı, topun yüzde 58’i ondaydı, rakip ceza sahasında daha fazla pozisyon ve gol ihtimali yüzdesi de... Ama skor bir türlü konuşmuyordu. İstatistikle gerçek arasındaki o uzun koridorda maçın asıl hikâyesi yaşandı.

AYRILMAK VAZGEÇMEKTiR

Beckett'in meşhur Godot’yu Beklerken oyununda Vladimir ile Estragon oyun boyunca bekler, bekler, bir türlü ayrılmazlar, çünkü ayrılmak vazgeçmektir. Tüpraş’ta da kimse ayrılmadı, kimse kalkmadı, kimse vazgeçmedi. Kalkmak bu sezonu kapatmak anlamına gelecekti.

Beşiktaş için kupa, zirveden uzak geçen bir sezonun tesellisi, elden kalan son kalesi, koca bir sezonun son anlamlı cümlesiydi.

Karşı tarafta ise bambaşka bir hikâye vardı. Konyaspor savunmak için değil, inanmak için çıkmıştı sahaya. Çeyrek finalde Fenerbahçe’yi elemişti zaten, sezonun sürprizi miydi, inancın ürünü müydü tartışılır. Ama bir takımın başında İlhan Palut varsa orada şikâyet olmaz, pes etmek olmaz, pozitif oyun ve bazen mükafatını vermese de bolca sabır olur. Çünkü bazen, istatistikler olasılığı tarif etse de hikayeyi yazmaz, kaderi belirlemez, sen yazarsın. Hatta bazen 90+5’te.

COŞKUDAN ÖFKEYE

Ceza sahası içi mi, dışı mı kararının Riva’dan geldiği o son pozisyonda, VAR dakikalarca inceledikten sonra hakemin penaltı kararını tescil etti. Bardhi’nin golünde Tüpraş’ın coşkusu, önce sessizliğe, sonra yönetime mi Sergen Yalçın’a mı yönelteceklerine karar veremedikleri bir öfkeye dönüştü.

Godot, sonunda geldi. Ama forması yeşil beyazdı.

MEHMET AYAN - ERKEN SEZON FİNALİ YAPAN DİZİ!

Futbol oynamak için her şeyin mükemmel olduğu bir akşamda taraftarın itici gücüyle başlayan mücadelede Beşiktaş, rakibini süpürdü. Bahadır’ın harika kurtarışı, Toure’nin direkte patlayan topu adeta devrenin çizilmemiş resmiydi. %64 topla oynama, 17 rakip ceza sahası topla buluşmasında isabetli tek şut, can sıkıcı rakamı ifade etse de, oyunu elinden hiç bırakmadı ev sahibi. Bilhassa Orkun önderliğindeki orta saha organizasyonunda, topun doğru dolaştırılması, bek katkıları Konyaspor’u zor durumda bıraktı. 6 korneri de baskının fotoğrafı olarak okumalı.

TOURE, OH’U GÖLGEDE BIRAKTI

Toure'nin verdiği katkı, Oh’un dahi gölgede kalmasına neden oldu. Koreli golcü markajdan kaçmak için ceza sahası dışına birçok kez çıktı. Konyaspor, sert savunma yapmakla birlikte oyunu bir türlü Beşiktaş’tan alamadı. Trabzonspor maçının yıldızı Berkan’ı dahi öne çıkaramayan yeşil beyazlılar, ön tarafa ilk yarıda neredeyse hiç çıkamadı. Savunmadan 22 topu uzaklaştırma aslında oynayamamayı anlatırken, Beşiktaş’ın da onları iyiden iyiye geriye yasladığını gösteriyordu.

TARAFTAR KADROYU BEĞENMEDi

İkinci yarının başlarında üzerindeki ölü toprağını atmış görünen deplasman temsilcisi maça girmeye karar verdi. 15 dakika kadar buradayım diyen Konyaspor, sonra Beşiktaş’ın ilk yarıdaki oyunundan esintilerle tekrar sahasına çekildi. 80’deki Bardhi pozisyonu dışında rakip kaleye ancak maçın sonunda gidebildi. 62’de Oh, 75’de Asllani, 81’de Olaitan pozisyonlarında tribünün de yükseldiği anları yaşadık. Tribün maç boyu itti takımını. Sonlara doğru maç uzar mı derken penaltıyla kazanan Konyaspor oldu.

Dikkatimi çeken ise 82’de Cerny’nin oyuna girişinin öncesinde tribünün Çekyalı oyuncuya gösterdiği tezahürat oldu. Sergen hocanın Cerny’siz kadro tercihi belli ki maç boyu beğenilmemişti. Uzun süre Cerny diye bağırdılar.

15 korner kazanan, en az 60-70 dakika baskılı oynayan Beşiktaş’ın tek eksiği, dün gece itibariyle her şeyiyle her güzelliği hak eden taraftarına armağan edemediği galibiyet oldu. Dizi erken final yaptı...