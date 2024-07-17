Beşiktaş’ın transferdeki yeni hedefi Can Keleş! 

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Rafa Silva, Gabriel Paulista ve Ciro İmmobile’yi renklerine katarak yabancı transferini büyük ölçüde tamamlayan Beşiktaş, gözünü şimdi yerli futbolculara çevirdi. Siyah beyazlıların, Fatih Karagümrük’te forma giyen Can Keleş’e talip olduğu iddia edildi. 22 yaşındaki kanat oyuncusu için 2 milyon Euro artı bonus teklif eden Beşiktaş’ın, transferi kısa süre içinde bitirmesi bekleniyor. Can Keleş, kırmızı siyahlı formayla 39 resmi karşılaşmaya çıkıp 5 gol, 4 asist üretti.

BEŞiKTAŞ-S.DONETSK MAÇI SAAT 18.30’DA

Beşiktaş Slovenya kampında bugün saat 18.30’da Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. Öte yandan Beşiktaş, geçen sezon Aliağa FK ve Alanya Kestelspor’a kiraladığı Ahmet Gülay’ı Balıkesirspor’a, U19 takımında forma giyen Berkay Kençtemur’u da Serik Belediyespor’a bonservisleriyle verdiğini açıkladı.