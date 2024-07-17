×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş’ın transferdeki yeni hedefi Can Keleş! 

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Beşiktaş#Can Keleş
Beşiktaş’ın transferdeki yeni hedefi Can Keleş
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2024 07:00

Rafa, Paulista ve Immobile’nin ardından Karagümrük’ün yıldızına göz dikti. Geçen sezon kırmızı siyahlı formayla 39 resmi maça çıkıp 5 gol, 4 asist üreten 22 yaşındaki kanat oyuncusu için 2 milyon Euro artı bonus teklif eden siyah beyazlıların transferi birkaç gün içinde bitirmesi bekleniyor.

Haberin Devamı

Rafa Silva, Gabriel Paulista ve Ciro İmmobile’yi renklerine katarak yabancı transferini büyük ölçüde tamamlayan Beşiktaş, gözünü şimdi yerli futbolculara çevirdi. Siyah beyazlıların, Fatih Karagümrük’te forma giyen Can Keleş’e talip olduğu iddia edildi. 22 yaşındaki kanat oyuncusu için 2 milyon Euro artı bonus teklif eden Beşiktaş’ın, transferi kısa süre içinde bitirmesi bekleniyor. Can Keleş, kırmızı siyahlı formayla 39 resmi karşılaşmaya çıkıp 5 gol, 4 asist üretti.

Gözden KaçmasınEURO 2024ün en iyi golü seçildi Arda Güler ve Mert Müldürün golü...EURO 2024'ün en iyi golü seçildi! Arda Güler ve Mert Müldür'ün golü...Haberi görüntüle

BEŞiKTAŞ-S.DONETSK MAÇI SAAT 18.30’DA

Beşiktaş Slovenya kampında bugün saat 18.30’da Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. Öte yandan Beşiktaş, geçen sezon Aliağa FK ve Alanya Kestelspor’a kiraladığı Ahmet Gülay’ı Balıkesirspor’a, U19 takımında forma giyen Berkay Kençtemur’u da Serik Belediyespor’a bonservisleriyle verdiğini açıkladı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Beşiktaş#Can Keleş

BAKMADAN GEÇME!