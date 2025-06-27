Beşiktaş'ın transferde gözü Memphis Depay'da!

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Çek sol bek David Jurasek’in transferini imza aşamasına getiren Beşiktaş, dünyaca ünlü forvet Memphis Depay’ın peşine düştü.

Siyah beyazlılar, 2024 Eylül’ünden beri forma giydiği Brezilya’nın Corinthians takımında sorunlar yaşayan Hollandalı futbolcunun durumunu yakın takibe aldı. Brezilya medyasından Globo’nun haberine göre Depay, 900 bin Euro’luk alacağının zamanında ödenmemesi nedeniyle 15 Mayıs’ta Corinthians’a ihtarname gönderdi ve kulübün tavrını beklemeye başladı. Corinthians eğer parayı ödemezse sözleşmenin feshi için harekete geçecek olan Depay, yeniden Avrupa’ya dönecek.

FORMUNUN ZİRVESİNDE

30 yaşındaki Memphis Depay’ın, 2 yıllık sözleşme imzaladığı Corinthians’tan ilk sezon 11 milyon Euro, ikinci sezon ise 13 milyon Euro alması gerekiyor. Ancak Brezilyalı kulübü anlaşmanın daha ilk yılında ödemeleri aksatınca mukavelenin feshi gündeme geldi. Beşiktaş’ın, tecrübeli forvet oyuncusunun menajerine, “11 milyon Euro gibi yüksek rakamları ödememiz mümkün değil, ancak 5 milyon Euro net ücret verebiliriz” dediği öğrenildi. Corinthians formasıyla 42 maça çıkan Memphis Depay, 13 gol ve 14 asist kaydetti.

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