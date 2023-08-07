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Beşiktaş'ın transfer listesindeki ilk üç isim: Matias Vargas, Alex OxladeChamberlain, Nicolas Pepe

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#Transfer#Matias Vargas#Beşiktaş
Beşiktaşın transfer listesindeki ilk üç isim: Matias Vargas, Alex OxladeChamberlain, Nicolas Pepe
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2023 07:00

Siyah beyazlı yönetim, transferde izleyeceği rotayı belirledi. Daha önce Adana Demirspor forması giyen Arjantinli kanat oyuncusunun transferine öncelik veren siyah beyazlılar, diğer yandan İngiliz Alex Oxlade-Chamberlain ve Fildişi Sahilli Nicolas Pepe ile görüşmelerini sürdürüyor.

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Kadrosunu Daniel Amartey, Ante Rebic, Jean Onana ve Emrecan Bulut ile güçlendiren Beşiktaş, 3-4 futbolcu daha alarak transferi kapatmayı hedefliyor. Teknik direktör Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını orta saha ve kanat oyuncuları üzerinde yoğunlaştıran siyah beyazlı yönetimin listesinde 3 futbolcu bulunuyor: Matias Vargas, Alex OxladeChamberlain, Nicolas Pepe.

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ÇEBİ, CHAMBERLAİN İLE GÖRÜŞTÜ

Ülkemizde daha önce Adana Demirspor forması giyen Vargas, ilk tercih konumunda. Çin’in Şangay Port takımında oynayan Arjantinli futbolcunun kiralık olarak alınmasına çalışılıyor. Liverpool ile yollarını ayırdıktan sonra bazı Premier Lig kulüpleriyle görüşen Oxlade-Chamberlain, geçtiğimiz hafta içi başkan Ahmet Nur Çebi ile yaptığı görüşmede Türkiye’ye gelmeye sıcak baktığını ifade etti.

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PEPE’NİN DURUMU BU HAFTA NETLEŞECEK

Listedeki üçüncü isim olan Nicolas Pepe’nin transferi ise, ancak Arsenal ile olan 1 yıllık sözleşmesini feshetmesi halinde mümkün olacak. Başkan Çebi’nin İngiltere’de görüştüğü oyuncular arasında yer alan Fildişi Sahilli futbolcunun durumu bu hafta belli olacak. Arsenal yetkilileri ile bir toplantı yapacak olan Pepe, mukavele feshi konusunda anlaşma sağlayabilirse Beşiktaş’la masaya oturacak.

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#Transfer#Matias Vargas#Beşiktaş

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