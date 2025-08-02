Beşiktaş'ın transfer hedefi Mahmudu Bajo'nun menajeri konuştu! 'Bir şeylerin ters gittiğini anladım'

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Geçtiğimiz gün Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'a transfer olan genç oyuncu Mahmudu Bajo'nun menajeri Modou Beyai, Beşiktaş süreciyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

3.5 MİLYON BONSERVİS

Kızılyıldız, Beşiktaş'la da anılan 20 yaşındaki orta saha Mahmudu Bajo'nun transferini resmen açıkladı.

Mahmudu Bajo'nun transferi için Dunajska Streda'ya 3 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödeneceği öğrenildi. Gambiyalı futbolcunun yıllık 420 bin euro maaş alacağı aktarıldı.

'BİZE BEKLEYİN DENİLDİ'

Foday Fo'ya konuşan menajer Modou Beyai, Beşiktaş ile her konuda anlaştıklarını ancak son anda geri adım atıldığını ifade etti.

Menajer Beyai, "Beşiktaş ile tüm şartlarda anlaşmıştık, geriye sadece uçağa binmek kalmıştı. Ancak yola çıkarken bize 'bekleyin' denildi. O andan itibaren bir şeylerin ters gittiğini anladım" ifadelerini kullandı.

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Yaşananlara rağmen oyuncusunun profesyonelliğini koruduğunu belirten Beyai, "Bajo sakinliğini bozmadı, odaklandı. Şansının yine de geleceğine inandı ve Kızılyıldız'a imza attı" dedi.