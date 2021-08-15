MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBeşiktaş'ın transfer gündemindeki Michy Batshuayi'den tam 5 gol
GeriFutbol Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Michy Batshuayi'den tam 5 gol
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 15.08.2021 - 22:33 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Michy Batshuayi'den tam 5 gol

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Michy Batshuayi'den tam 5 gol

Chelsea'nin, 5. Lig ekibi Weymouth'u 13-0 mağlup ettiği hazırlık maçında Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Michy Batshuayi 5 gol attı.

Preimer Lig'in ilk haftasında dün oynanan maçta Crystal Palace'ı 3-0 mağlup ederek 3 puanla başlayan Chelsea, hazırlık maçında Weymouth'u 13-0 yendi.

Maviler'in Menajeri Thomas Tuchel, kadroda şans vermediği oyuncuları görmek adına 5. Lig ekibi Weymouth ile hazırlık maçı aldı.

Hazırlık maçında forma giyen Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Belçikalı forvet Michy Batshuayi, fileleri tam 5 kez sarstı.

Michy Batshuayi'nin önümüzdeki günlerde Beşiktaş'a transfer olması bekleniyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi