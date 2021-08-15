Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Michy Batshuayi'den tam 5 gol
Chelsea'nin, 5. Lig ekibi Weymouth'u 13-0 mağlup ettiği hazırlık maçında Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Michy Batshuayi 5 gol attı.
Preimer Lig'in ilk haftasında dün oynanan maçta Crystal Palace'ı 3-0 mağlup ederek 3 puanla başlayan Chelsea, hazırlık maçında Weymouth'u 13-0 yendi.
Maviler'in Menajeri Thomas Tuchel, kadroda şans vermediği oyuncuları görmek adına 5. Lig ekibi Weymouth ile hazırlık maçı aldı.
Hazırlık maçında forma giyen Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Belçikalı forvet Michy Batshuayi, fileleri tam 5 kez sarstı.
Michy Batshuayi'nin önümüzdeki günlerde Beşiktaş'a transfer olması bekleniyor.