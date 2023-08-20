Son Dakika: Beşiktaş'ın transfer gözdesi Anderson Talisca'da flaş gelişme! Karar verildi, kadro dışı...

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Beşiktaş'ın transfer listesinde olan Anderson Talisca için flaş gelişmeler yaşanıyor.

'SATIŞA SICAK' İDDİASI GELMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Al Nassr'a yakın iki kaynak, kulübün Brezilyalı yıldızı Beşiktaş'a satmayı kabul ettiğini yazmıştı.

Al Nassr'ın, Talisca için istekli olan Beşiktaş'a transfer teklifini duymak ve görüşme yapmak için haber yolladığı iddia edilmişti.

EMRE KOCADAĞ, 'İMKANSIZ GİBİ' DEDİ AMA

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, dün Fanatik'e yaptığı açıklamada Talisca ile ilgili şunları söylemişti:

"Oyuncu ve kulübü ile görüştük. Talisca’nın aldığı ücret belli. Kulübü oyuncuyu bırakmak istemiyor. Sanırım bu yüzden olacak; verdiği ücretin 3 katı üstünde bedel çıkarmışlar. O yüzden imkansız gibi. Farklı oyuncular ile de görüşüyoruz. Transferde kimse ile yarış içinde değiliz. Sadece bütçemize, işimize katkı verip vermeyeceğine bakıyoruz. Beşiktaş birini istiyorsa çekip alır. Şampiyonluk için kadro kuruyoruz. Buna inanıyoruz."

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KADRO DIŞI KALDI

Bu gelişmelerin ardından Suudi Arabistan basınından Beşiktaş taraftarını sevindirecek bir haber geldi.

footballll55'in haberine göre; Al Nassr'da teknik direktör Luis Castro'nun isteği ile Talisca kadro dışı bırakıldı.

ŞENOL GÜNEŞ NE DEMİŞTİ?

Talisca ile sohbet arasında transferi konuştuk. Biz de bu transfere sıcak bakarız ama bugüne kadar hep olumsuzdu. Yeni bir gelişme olursa değerlendirilir ancak şu anda öyle bir şey yok

66 MAÇTA 44 GOL

2021/22 sezonunun başında Al-Nassr'a katılan Brezilyalı futbolcu, Körfez ekibinin forması ile çıktığı 66 maçta 44 gol ve 8 asistlik performans sergilemişti.

2016/17 ile 2017/18 sezonlarında Beşiktaş'ın formasını da giyen Talisca, 80 maçta 37 gol atıp 14 asist yapmıştı.