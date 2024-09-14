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Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu! Joao Mario ilk kez...

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#Beşiktaş#Süper Lig#Trabzonspor
Beşiktaşın Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu Joao Mario ilk kez...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2024 14:15

Trendyol Süper Lig’de yarın Trabzonspor’a konuk olacak Beşiktaş’ın kamp kadrosu belli oldu. Yeni transfer Joao Mario ilk kez kadroda kendine yer buldu.

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Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Beşiktaş, yarın saat 20.00’de Trabzonspor’un konuğu olacak.

Bu önemli mücadele öncesi siyah-beyazlıların kamp kadrosu belli oldu. Beşiktaş’ın Portekizli yeni futbolcusu Joao Mario da kafilede yer aldı.

İstanbul'daki hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlılar, saat 16.45’te Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla Trabzon’a hareket edecek.

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Beşiktaş’ın kamp kadrosunda yer alan isimler şöyle:

“Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Milot Rashica, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Felix Uduokhai, Ciro Immobile, Joao Mario, Bakhtiyor Zainutdinov, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Rafa Silva, Al Musrati, Emirhan Topçu, Jean Onana, Cher Ndour, Emrecan Terzi, Gedson Fernandes, Mustafa Hekimoğlu.”

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#Beşiktaş#Süper Lig#Trabzonspor

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