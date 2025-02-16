Beşiktaş'ın Trabzonspor galibiyeti sonrası çarpıcı sözler: Bunun izahı yok | Beşiktaş onu kesinlikle satmasın

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan müsabaka, siyah - beyazlıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Rafa Silva ve Batagov (k.k.) kaydetti. Trabzonspor'un tek sayısı ise Simon Banza'dan geldi.

Gözden Kaçmasın Fenerbahçe ve Beşiktaş kupa için sahada! Haberi Görüntüle

Bu skorun ardından son 5 maçta 3. galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 38 yaptı ve 5. sırada yer buldu. 4 maç aradan sonra yenilen Trabzonspor ise 29 puanla 9. basamakta yer aldı.

Yazarımız Güntekin Onay, dev karşılaşmayı köşesinde mercek altına aldı.

İşte Onay'ın yorumları...

Şu çok net ki: Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer ile birlikte yeniden takım ruhu yakaladı. Futbolcuların vücut dili, kazanma arzusu ve ortaya koydukları mücadele üst üste gelen galibiyetlerin anahtarı. Dün hemen hemen hiç atak şansı bile vermediği Trabzonspor’a karşı Rafa Silva’nın çıkarken kaybettiği topla 1-0 yenik duruma düşmesine rağmen yüksek tempo ve baskıyla oynayan Beşiktaş, kazanmayı hak eden taraftı.

Haberin Devamı

İlk yarıda Ciro İmmobile ve Rafa Silva ile girdiği pozisyonlardan sonuç alamayan siyah beyazlılar, ikinci devrede şiddetli baskı ile topu kanatlara hızlı indirerek etkili oldu. Nitekim 2 gol de Arthur Masuaku ve Milot Rashica ile kenarlardan geldi.

EN ÖNEMLi TRANSFER JOAO MARİO

Beşiktaş'ta a son maçlarda Joao Mario’da büyük bir çıkış var. Solskjaer onu daha derinde oyun kurucu olarak kullanıyor ve yüksek teknik kalitesiyle Joao Mario, iyi bir bağlantı oyuncusu rolünü başarılı bir şekilde icra ediyor. Şu an için Beşiktaş’ın en önemli transferi Joao Mario. Solskjaer, Alex Oxlade-Chamberlain’i de kazanmak için çaba sarfediyor. Dün Beşiktaş’ın en iyisi savunmada kusursuz oynayan, her ikili mücadeleyi kazanan Emirhan Topçu idi. Gedson Fernandes, Joao Mario ve Masuaku da takımın öne çıkanlarıydı. Gedson Fernandes gerçekten de çok değerli bir futbolcu. Bu kadar yüksek enerji ve tempoyla oynayan bir oyuncuyu Beşiktaş, satmamalı.

Haberin Devamı

11’DE ‘0’IN BAŞKA İZAHI OLAMAZ

Trabzonspor'a gelince... Bordo mavililer, dün pozisyona girmeden 1-0 öne geçmesine rağmen maçın büyük bölümünde beklenen futbolunun çok gerisindeydi. Trabzonspor, deplasmanda hiç galip gelemedi. Oyuncu grubu büyük ölçüde maç kaybetmeyi dert etmeyen karakterde futbolculardan oluşuyor. 11 deplasmanda “0” galibiyetin başka izahı yok.