Beşiktaş'ın Tayfur Bingöl harekatı çıkmaza girdi!

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Rıdvan Yılmaz’ın ayrılığı sonrası sol bek arayışlarına başlayan Beşiktaş’ta Tayfur Bingöl ismi yeniden gündeme geldi.

Tecrübeli oyuncuya daha önce da talip olan ancak Alanyaspor’a takas öneren siyah beyazlı ekip, Akdeniz temsilcisinden ret yanıtı aldıktan sonra bu transfer için fazla üstelememişti. Rıdvan’ın gidişi ve ligin de yaklaşması nedeniyle sol kanada acil takviye bulması gereken Beşiktaş bir kez daha Tayfur için Alanyaspor’un kapısını çalmaya karar verdi ve turuncu yeşillilere bu kez bonservis bedeli ödemeye hazır olduklarını belirttiler.

ALTERNATİF MIGUEL TRAUCO

Alanyaspor 29 yaşındaki futbolcu için 2 milyon Euro isterken bu rakamı çok bulan Beşiktaş yönetimi 500 bin Euro ve Boyd’u önerdi. Alanyaspor geri adım atmayınca Tayfur transferi askıya alındı. Kartal’da bu mevki için bir diğer alternatif son olarak St.Etienne forması giyen Miguel Trauco... Kariyerine Avrupa’da devam etmek isteyen ve Amerika’dan gelen teklifleri reddeden 29 yaşındaki Perulu futbolcu, menajerler tarafından önerildi. Teknik ekip de onay verirse görüşmelere başlanacak.

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