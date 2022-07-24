Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş'ın Tayfur Bingöl harekatı çıkmaza girdi!

#Beşiktaş#Transfer#Tayfur Bingöl
Beşiktaşın Tayfur Bingöl harekatı çıkmaza girdi

Beşiktaş yönetimi 500 bin Euro ve Tyler Boyd’u önerdi. Alanyaspor 2 milyon Euro’da diretince görüşmeler tıkandı.

Haberin Devamı

Rıdvan Yılmaz’ın ayrılığı sonrası sol bek arayışlarına başlayan Beşiktaş’ta Tayfur Bingöl ismi yeniden gündeme geldi.

Tecrübeli oyuncuya daha önce da talip olan ancak Alanyaspor’a takas öneren siyah beyazlı ekip, Akdeniz temsilcisinden ret yanıtı aldıktan sonra bu transfer için fazla üstelememişti. Rıdvan’ın gidişi ve ligin de yaklaşması nedeniyle sol kanada acil takviye bulması gereken Beşiktaş bir kez daha Tayfur için Alanyaspor’un kapısını çalmaya karar verdi ve turuncu yeşillilere bu kez bonservis bedeli ödemeye hazır olduklarını belirttiler.

ALTERNATİF MIGUEL TRAUCO

Alanyaspor 29 yaşındaki futbolcu için 2 milyon Euro isterken bu rakamı çok bulan Beşiktaş yönetimi 500 bin Euro ve Boyd’u önerdi. Alanyaspor geri adım atmayınca Tayfur transferi askıya alındı. Kartal’da bu mevki için bir diğer alternatif son olarak St.Etienne forması giyen Miguel Trauco... Kariyerine Avrupa’da devam etmek isteyen ve Amerika’dan gelen teklifleri reddeden 29 yaşındaki Perulu futbolcu, menajerler tarafından önerildi. Teknik ekip de onay verirse görüşmelere başlanacak.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Beşiktaşın yeni golcüsü Wout Weghorst: Savaşacağım ve çok gol atacağımBeşiktaş'ın yeni golcüsü Wout Weghorst: 'Savaşacağım ve çok gol atacağım'Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Transfer#Tayfur Bingöl

BAKMADAN GEÇME!

Bu çocuk Atatürk mü

Bu çocuk Atatürk mü?

#Atatürk
Büyük rahatlama: Anlaşma dünyaya umut oldu

Büyük rahatlama: Anlaşma dünyaya umut oldu

#Ukrayna
Korkunç tacizler Silikon Vadisinde hayatı zindana çevirdi... Her şey Instagram kullanıcı adım yüzünden oluyor

Korkunç tacizler Silikon Vadisi'nde hayatı zindana çevirdi... "Her şey Instagram kullanıcı adım yüzünden oluyor"

#Instagram

BAKMADAN GEÇME!

Bu çocuk Atatürk mü

Bu çocuk Atatürk mü?

#Atatürk
Büyük rahatlama: Anlaşma dünyaya umut oldu

Büyük rahatlama: Anlaşma dünyaya umut oldu

#Ukrayna
Korkunç tacizler Silikon Vadisinde hayatı zindana çevirdi... Her şey Instagram kullanıcı adım yüzünden oluyor

Korkunç tacizler Silikon Vadisi'nde hayatı zindana çevirdi... "Her şey Instagram kullanıcı adım yüzünden oluyor"

#Instagram