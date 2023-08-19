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Beşiktaş'ın Talisca transferinde flaş gelişme! Al Nassr'a yakın kaynaklar duyurdu

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#Transfer#Talisca#Beşiktaş
Beşiktaşın Talisca transferinde flaş gelişme Al Nassra yakın kaynaklar duyurdu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2023 19:18

Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Anderson Talisca için Suudi Arabistan'dan son dakika haberleri düşmeye başladı. Al Nassr'a yakın kaynaklar, kulübün Brezilyalı futbolcuyu Beşiktaş'a satmayı kabul ettiğini yazıyor.

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Beşiktaş'ın transfer listesinde olan Anderson Talisca için flaş gelişmeler yaşanıyor.

Al Nassr'a yakın iki kaynak, kulübün Brezilyalı yıldızı Beşiktaş'a satmayı kabul ettiğini yazdı.

'mdrjalnassr'ın haberine göre Al Nassr, Talisca için istekli olan Beşiktaş'a transfer teklifini duymak ve görüşme yapmak için haber yolladı.

'ByanNassr'ın haberine göre ise Al Nassr, Talisca'nın Beşiktaş'a gitmesini kabul etti.

Al Nassr'ın bonservis beklentisinin ise 15 milyon euro olduğu belirtildi.

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EMRE KOCADAĞ, "İMKANSIZ GİBİ" DEMİŞTİ

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, bugün Fanatik'e yaptığı açıklamada Talisca ile ilgili şunları söylemişti:

"Oyuncu ve kulübü ile görüştük. Talisca’nın aldığı ücret belli. Kulübü oyuncuyu bırakmak istemiyor. Sanırım bu yüzden olacak; verdiği ücretin 3 katı üstünde bedel çıkarmışlar. O yüzden imkansız gibi. Farklı oyuncular ile de görüşüyoruz. Transferde kimse ile yarış içinde değiliz. Sadece bütçemize, işimize katkı verip vermeyeceğine bakıyoruz. Beşiktaş birini istiyorsa çekip alır. Şampiyonluk için kadro kuruyoruz. Buna inanıyoruz."

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#Transfer#Talisca#Beşiktaş

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