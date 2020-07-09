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GeriFutbol Beşiktaş'ın stoperi Victor Ruiz: 'Enzo Roco ile rahat oynadık'
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Haber Giriş: 09.07.2020 - 23:14,Son Güncelleme:

Beşiktaş'ın stoperi Victor Ruiz: 'Enzo Roco ile rahat oynadık'

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Beşiktaş'ın stoperi Victor Ruiz: 'Enzo Roco ile rahat oynadık'
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Beşiktaş'ın stoperi Victor Ruiz, Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta Victor Ruiz, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Enzo Roco ile savunmada iyi anlaştıklarını vurgulayan Ruiz, "Enzo Roco ile çok rahat oynadık, aynı dili konuşuyoruz. Domagoj Vida ile daha çok oynadım ama Roco ile de birbirimize alıştık, iyi bir ikili olduğumuzu düşünüyorum" dedi.

Victor Ruiz sözlerini "Bir kere daha 4. sırayı yakalamıştık, şimdi yeniden aynı yerdeyiz. Ligi 3. sırada bitirmek istiyoruz." ifadeleriyle tamamladı.

 

Beşiktaşın stoperi Victor Ruiz: Enzo Roco ile rahat oynadık

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