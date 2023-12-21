Beşiktaş'ın stoperi Omar Colley: Sözün bittiği yer...

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Alanyaspor'a 3-1 kaybeden Beşiktaş'ta futbolcular Omar Colley ve Semih Kılıçsoy maçı değerlendirdi.

COLLEY: SÖZÜN BİTTİĞİ YER

Taraftarlar bunu hak etmiyor. Bu kabul edilebilir değil. Beşiktaş büyük bir kulüp, büyük taraftarları var. Bugün olanlar hakkında... Sözün bittiği yerdeyim. Sadece özür dileyebilirim. Bu biz değiliz. Maçın genelini kontrol ettik ama 3 fırsat verdik ve rakip değerlendirdi. Bu durumu anlatacak daha fazla kelime bulamıyorum. Kariyerimin en acı yenilgilerinden biri. Buraya gelen herkesten özür diliyorum. Bir sonraki maç daha iyi olacağız.

"KABUS GİBİYDİ"

Ben futbolcuyum. Futbolda hatalar olur. Biz bugün odağımızı, konsantrasyonumuzu kaybettik. Maçı kontrol ettik. Daha iyisini yapabilirdik. Hatalar yaptık. Konsantasyon yoktu. Özür diliyorum tekrar. Bunu unutmamız lazım. Taraftarımıza daha iyi bir sonuç vermeyi istiyorduk. İnişlere çıkışlara rağmen taraftarımız hep arkamızda. Onlara maalesef istediklerini veremedik. Çok çok özür dilerim. Kabus gibiydi. Attığım golün de bir önemi yok. Önümüzdeki maç, taraftarlara daha iyi şeyler vermemiz gerekiyor.

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SEMİH KILIÇSOY: OLMADI, ÖZÜR DİLERİZ

Çok üzgünüz. Bugün biz de böyle bir sonuç beklemiyorduk. Olmadı. Özür dileriz. Daha çok çalışıp daha iyi olmak zorundayız. Biz gençler, elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz ve forma şansı bekliyoruz. İnşallah daha iyi olacağız, daha çok çalışmamız lazım.