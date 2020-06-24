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Haber Giriş: 24.06.2020 - 17:22,Son Güncelleme:

Beşiktaş'ın stoperi Domagoj Vida'ya sert sözler: 'Ona bu ülkede yer yok!'

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Beşiktaş'ın stoperi Domagoj Vida'ya sert sözler: 'Ona bu ülkede yer yok!'
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Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida'nın transferinde ilginç gelişmeler yaşanıyor... Vida için Rusya ve Hırvatistan'dan açıklamalar geldi...

Beşiktaş'ta yılda 3 milyon euro kazanan ve takımın en çok maaş alan futbolcusu olan Domagoj Vida için çarpıcı sözler geldi.

Başta Zenit olmak üzere ismi Rus takımları ile anılan Vida için konuşan Rus gazeteci Armen Gasparyan, ''Vida gibi insanlara Rusya'da yer yok! Ukrayna için dediklerini hala hatırlıyorum. Bırakalım Türkiye'de veya başka bir yerde oynasın. Buraya gelmesine gerek yok.'' sözlerini kullandı.

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NE OLMUŞTU, VIDA NE DEMİŞTİ?

Vida, Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda Hırvatistan formasıyla Rusya'yı eleyip yarı finale kaldıkları maç sonrasında ''Yaşasın Ukrayna! Bu galibiyet Ukrayna için gelsin'' şeklinde konuşmuştu.

HIRVAT BASINININ İDDİASI

Öte yandan Hırvat basını da Vidic'i Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Brom'un istediğini ifade etti.

 

Beşiktaşın stoperi Domagoj Vidaya sert sözler: Ona bu ülkede yer yok

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