Beşiktaş'ın stoper transferinde yeni hedefi Liverpool'dan!

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Yeni sezon için hedefini şampiyonluk olarak belirleyen ve hazırlıklarına başlayan Beşiktaş, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Birçok isimle görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılarda Halil Dervişoğlu ve Ozan Tufan'la ilgili yeni gelişmeler yaşanmıştı. Nathan Redmond'la yapılan görüşmelerde ilerleme kaydeden Beşiktaş, aradığı stoperi İngiltere'de buldu. Siyah-beyazlılar, Liverpool'un yıldızını İstanbul'a getirecek.

HALİL İÇİN TAVIR NET

Bir süredir transfer gündeminde yer alan milli futbolcu Halil Dervişoğlu için siyah-beyazlı ekip, ekonomik şartların uyması halinde somut adım atmayı planlamıştı.

Brentford'un talep ettiği 2.5 milyon Euro civarı bonservis bedelini gerçekçi bulmayan Beşiktaş, cüzi bir bonservis ve yüzde 50 sonraki satıştan pay teklifinde değişiklik yapmamıştı.

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OZAN TUFAN, ŞENOL GÜNEŞ'İ İSTİYOR

Orta saha transferi için de çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlıların listesinde üst sıralarda yer alan Ozan Tufan, kariyerinde büyük öneme sahip olan teknik direktör Şenol Güneş ile çalışmayı istediği ve siyah-beyazlılardan haber beklediği belirtilmişti.

Güneş'in de eski oyuncusuna sıcak baktığı ve kadroda yerli alternatif oluşturmak için önemli bir hamle olacağını düşündüğü kaydedilmişti.

Beşiktaş cephesi şu an için girişimde bulunmadıklarını vurgulasa da ilerleyen günlerde 28 yaşındaki futbolcuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanabileceği öne sürülmüştü.

STOPER İNGİLTERE'DE BULUNDU

Sabah'ın haberine göre; Redmond'la görüşmeler yapmak için İngiltere'ye giden Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, stoper arayışında da gözüne yeni bir isim kestirdi.

Ada'da boş durmayan siyah-beyazlı yetkili, Liverpool'un 31 yaşındaki savunmacısı Joel Matip için temasta bulundu.

7 sezondur İngiliz devinde forma giyen Kamerunlu futbolcu, geçtiğimiz sezon sadece 21 maçta 1603 dakika görev yaptı.

Sahada daha çok kalmak isteyen deneyimli stoper için İngiliz ekibine oyuncunun şartlarını soran Kazancı, daha sonra oyuncu tarafıyla da konuştu.

Matip'in menajerine, yıldız isimle ilgili düşünceleri sorulurken, yapılacak geri dönüşün ardından somut adımlar atılacağı kaydedildi.

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8 Ağustos 1991'de Bochum'da dünyaya gelen Joel Matip, stoperin yanı sıra orta sahada da görev alabiliyor. Uzun yıllar Schalke 04 forması giyen Kamerunlu oyuncu, 2016 yazında bedelsiz şekilde Liverpool'a gitti.