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Beşiktaş'ın stat ismi Tüpraş oldu! 3 yıllık anlaşma imzalandı

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#Beşiktaş#Tüpraş#Süper Lig
Beşiktaşın stat ismi Tüpraş oldu 3 yıllık anlaşma imzalandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2023 21:16

Beşiktaş, stadyum isim ve reklam hakları için Tüpraş ile 3 yıllığına anlaşıldığını açıkladı. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamada, Tüpraş ile 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 3 sezon için geçerli olacak stadyum isim hakkı ve reklam sözleşmesi imzalandığı bildirildi.

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Beşiktaş'ın maçlarını oynadığı stadyumun isim hakkı ile ilgili kulüpten resmi açıklama yapıldı. Tüpraş ile anlaşmaya varıldığını duyuran siyah-beyazlılardan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şu şekilde:

"Şirketimiz ve Türkiye Petrol Rafineleri A.Ş. (Tüpraş) arasında 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 3 sezon için geçerli olmak üzere stadyum isim hakkı ve reklam sözleşmesi imzalanmıştır. 2023-2024 sezonu için anlaşma bedeli, başarı primi dahil toplamda 230.383.150 TL + KDV'dir. 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarına ilişkin tutarlar 2023-2024 sezonuna ilişkin belirlenen tutarlara Türkiye İstatistik Kurumu'nca yayınlanan TÜFE oranı eklenmesi suretiyle bulunacaktır."

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#Beşiktaş#Tüpraş#Süper Lig

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