Beşiktaş'ın St. Patrick's maçı sonrası rakibi belli oldu

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2025 19:18

Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi play-off turu rakibi belli oldu.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde St. Patrick's'i elemesi halinde play-off turunda Lausanne ile karşılaşacak.

Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Kazakistan temsilcisi Astana, İsviçre ekibi Lausanne'ı ağırladı.

İlk maçtan 3-0 galip ayrılan Lausanne, rövanşta da Beyatt Lekoueiry ve Gaoussou Diakite'nin golleriyle 2-0 kazanarak play-off turuna kaldı.

Beşiktaş, ilk karşılaşmada 4-1 mağlup ettiği İrlanda ekibi St. Patrick's'i elemesi durumunda Lausanne'ın rakibi olacak.

Play-off turunda karşılaşmalar, 21 ve 28 Ağustos'ta oynanacak.

 

