Beşiktaş'ın St. Patricks maçı sonrası Güntekin Onay'dan eleştiri: Gerçekten Ole hoca, bu takım ne çalışıyor?

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında İrlanda ekibi St. Patrick's'i 3-2 yenen Beşiktaş, play-off turuna yükselerek İsviçre ekibi Lausanne'ın rakibi oldu.

Karşılaşmaya Gabriel Paulista'nın ceza sahası içinde topa elle müdahalesinin ardından verilen penaltıyla başlayan İrlanda ekibi, 3. dakikada Carty'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

34. dakikada McLaughlin'in golüyle 2-0 öne geçen St. Patrick's karşısında 43. dakikada Demir Ege Tıknaz'ın golüyle soyunma odasına 2-1 geride giden Beşiktaş, 49. dakikada Tammy Abraham'la beraberliği yakalarken 79. dakikada Joao Mario'nun golüyle skoru 3-2 lehine çevirdi. İlk maçı 4-1 kazanan siyah-beyazlılar, rövanştaki 3-2'lik galibiyetle tur atlayan taraf oldu.

BEŞİKTAŞ’IN RAKİBİ LAUSSANE OLDU

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde play-off turundaki rakibi İsviçre temsilcisi Lausanne oldu. Lausanne, sahasındaki ilk maçta Astana'yı 3-1 yenmişti. Lausanne rövanş maçında ise Astana’yı 2-0 mağlup etti. Play-off turunda karşılaşmalar, 21 ve 28 Ağustos'ta oynanacak.

TRİBÜNLERDE PROTESTOLAR DEVAM ETTİ

Takımlarının oyunundan memnun olmayan siyah-beyazlı taraftarlar, ikinci golün ardından Beşiktaşlı futbolcuları yuhaladı. Golün santrasının ardından yuhalamalar ve ıslıklarla oyuncuları protesto eden taraftarlar, bir süre "Burası Beşiktaş herkes kendine gelsin", "Serdal başkan Beşiktaş nerede" diye tezahürat yaptı.

Öte yandan tribünler ilk yarının son düdüğünün ardından oyuncularını yuhalayarak soyunma odasına gönderdi. Beşiktaşlı taraftarlar ayrıca bir süre İsrail aleyhine tezahüratlarda bulundu.

GÜNTEKİN ONAY'DAN BEŞİKTAŞ'A ELEŞTİRİ

Hürriyet yazarı Güntekin Onay, Beşiktaş'ın St. Patrick's'i eleyerek tur atladığı maçı bugünkü köşe yazısında değerlendirdi.

Güntekin Onay: Beşiktaş'ın övülecek bir tarafı yok!

Beşiktaş, son yılların en gamsız, vurdumduymaz ilk yarısını oynadı dün akşam. Futbol rakiple oynanan bir oyun ve kabul etmek gerekir ki İrlanda temsilcisi her hattıyla çok zayıf bir takım. Böyle bir rakip karşısında iç sahada 2-0 geriye düşmenin izahı yok. Ole Gunnar Solskjaer’e sormak gerekiyor:

· Bu takım neden pres yapmıyor?

· Bu takımda neden savunma arkası ve arasına kimse koşu yapmıyor?

· Bu takım neden bu kadar temposuz ve yavaş futbol oynuyor?

· Bu takım neden duran toplarda hiç etkili değil?

Gerçekten Ole hoca, bu takım ne çalışıyor?

Fiziksel olarak da Beşiktaş’ın sanki ayağında pranga var. Dün Joao Mario oyuna girdikten sonra artan bir kalite İrlanda temsilcisini yenmek için yeterli oldu.

Beşiktaş için olumlu ifadeler kullanmak ne yazık ki pek de mümkün değil. Bir diğer soru da Jurasek için yönetim ve başkana...

GEDSON VE MASUAKU’YU ARIYOR

Masuaku'u beğenmediniz ve yerine Jurasek gibi bir futbolcuyu neden, hangi akla hizmet ederek aldınız? Hoffenheim’ın yedek sol beki Beşiktaş’a ne katacak sandınız? Ayrıca Arroyo hâlâ çocuk belki ama Beşiktaş’ta oynamak için hiç yeterli değil. Acilen süre alabileceği bir kulübe kiraya verilmeli.

Beşiktaş’ın büyük takımda oynayabilecek karakterde ve oyun zekasına sahip en az 3-4 futbolcuya ihtiyacı var. Josef, Atiba gibi karakterler. Görünen o ki; Beşiktaş geçen sezonki felaketin ardından bugün itibarıyla Gedson ve Masuaku’yu bile fazlasıyla arıyor. Ayrıca Solskjaer’in bu takımı geliştirdiğine dahi hiç somut veri yok.