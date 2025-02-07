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Beşiktaş'ın Sivasspor maçı kamp kadrosu belli oldu

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#Süper Lig#Beşiktaş#Sivasspor
Beşiktaşın Sivasspor maçı kamp kadrosu belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2025 16:17

Beşiktaş, yarın Sivasspor'la deplasmanda oynayacağı zorlu mücadelenin kamp kadrosunu açıkladı. Siyah-beyazlılarda sakat veya cezalı olan 6 isim kadroya dahil edilmedi.

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Süper Lig'in 23. haftasında yarın Sivasspor'a konuk olacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı.

Kadroya sarı kart cezası bulunan Rafa Silva ile sakatlıkları devam eden Tayyip Talha Sanuç, Bakhtiyor Zaynutdinov, Gabriel Paulista, Emrecan Terzi ve Necip Uysal dahil edilmedi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Onur Bulut, Milot Rashica, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Felix Udokhai, Alex Oxlade-Chamberlain, Ciro Immobile, Joao Mario, Yakup Arda Kılıç, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Fahri Kerem Ay, Emirhan Topçu, Gedson Fernandes, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Arda Berk Özüarap

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#Süper Lig#Beşiktaş#Sivasspor

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