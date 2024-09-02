Beşiktaş'ın Sivasspor galibiyeti sonrası öne çıkan tespit: Her maçta bunu yaptı | 5 dakika bile aslanın ağzında

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Beşiktaş ile Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında kozlarını paylaştı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan ve büyük bir mücadeleye sahne olan maçta kazanan taraf siyah - beyazlılar oldu.

Rakibini 2-0 mağlup eden Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri Ciro Immobile (p) ve Gedson Fernandes kaydetti.

Bu skorun ardından puanını 9'a yükselten siyah - beyazlılar için yazarlarımız Uğur Meleke ve Fırat Aydınus dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

İşte yorumlar:

Uğur Meleke: Beşiktaş’ta 5 dakika bile aslanın ağzında

Sivas, büyükler için ligin en sert sınavlarından. Geçen sezon hem Galatasaray’a, hem Fenerbahçe’ye puan kaybettiren tek takımdı kırmızı beyazlılar. Beşiktaş’ı ve Trabzon’u da yendiler. Bu sezon bence kadro kaliteleri düşmüş ama bütüncül sert savunma becerileri devam ediyor. Dün de ilk hafta Trabzon’a karşı yaptıkları gibi 5+4’lük bir blokla savundular kalelerini. Merkezi iyi kapattılar, Rafa Silva’ya kısa koşu şansı bırakmadılar. Portekizli’yi sağa deplase olmaya zorladılar.

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ViTES KÜÇÜLTMEDiLER

Beşiktaş'ın dünkü hücum aksiyonları genelde sağdandı, Svensson-Rashica ikilisine Rafa’nın da eklemlenmesiyle oluştu genelde tehlikeler. Van Bronckhorst, 60’ta Semih’i sokarak sağdan yapılan ortalara ikinci bir vurucu şansı eklemek istedi. Beşiktaş vitesi küçültmedi, bu sezon tüm maçlarda olduğu gibi yine iki farkı buldu müsabakanın içinde.

MAÇ BAŞINA 3.5 GOL

Beşiktaş bu sezon altıncı resmi maçından da istediğini alarak çıktı. Altıncı resmi maçında da ilk 45’te gol attı... Maç başına 3 buçuk gol gibi yüksek bir skor ortalaması yakaladı. Van Bronckhorst rekabetçi bir kadro yarattı. Dikkat ederseniz kimse kolay sakatlanmıyor artık Beşiktaş’ta. Çünkü sakatlanırsanız formayı kaybedersiniz bu kaliteli kadro içinde.

SÜRENiN DEĞERi BiLiNiYOR

Bir başka dikkat çekici detay da 3 ya da 5 dakika, herkesin aldığı sürenin kıymetini bilmesi. Muci, Antalya maçında 5 dakikaya gol sığdırdı. Ndour, siyah beyazlı formayla aldığı ilk 20 dakikada asist yaptı. Salih, Lugano maçında 3 dakika süre aldı, gol attı. Mustafa hafta içi 12 dakika aldı, beşinci golü hazırladı indirdiği topla. Giovanni van Bronckhorst sahada beş dakika fırsatın bile zor bulunduğu, o yüzden de değerinin bilindiği bir Beşiktaş yarattı bu sene.

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iLK YARIDA PAS REKORU KIRDI

İlk 45 dakikanın tamamını rakip yarı alanda oynayan Beşiktaş, ilk devreler itibarı ile rakip yarı sahada bu sezonki pas yapma rekorunu kırdı. Sivasspor’u hiç çıkartmayan, rakibine tek bir pozisyon vermeyen siyah beyazlıların, konuk ekibin 5-4-1 düzenindeki kalabalık savunması karşısında beklenenden çok daha az pozisyon yakaladığının da altını çizmek gerekiyor. Bülent Uygun’un takımı 1-0 geriye düştükten sonra da oyun anlayışında herhangi bir değişikliğe gitmedi ve kendi sahasında kalmaya devam etti.

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GEDSON BU SEZON ÇOK FARKLI

Giovanni Van Bronckhorst’un öğrencileri çok iyi alan daraltıyor ve takım boyu kısa. Ayrıca Jonas Svensson’u ekstra bir orta saha gibi merkeze çekiyor. Gedson Fernandes’in ise sürekli rakip savunma arasına ve arkasına koşu yapmasını istiyor. Sezonun sürpriz golcüsü, ikinci golü de klas bir aşırtmayla buldu. Gedson Fernandes görünen o ki bu sezon bu anlayışta çok gol atacak. Şimdiden bu sayı 6 maçta 4 gol oldu. Dün Beşiktaş yorgundu ve bu yorgunluk özellikle de ikinci devre kendini fazlasıyla gösterdi.