Beşiktaş'ın Shakhtar'a yenilip Avrupa Ligi'ne vedası sonrası Güntekin Onay'dan sert sözler: Olağanüstü hal ilan etmeli!

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UEFA Avrupa Ligi 2’nci Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Shakhtar Donetsk’in konuğu oldu. Polonya’nın Krakow şehrindeki Reymana Stadyumu’nda TSİ 21.00’de oynanan karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonu’ndan Juan Munuera düdük çaldı. Munuera’nın yardımcılıklarını ise Diego Barbero ve Miguel Martinez üstlendi.

SHAKHTAR İLK YARIDA FİŞİ ÇEKTİ

İki takım da oyuna kontrollü başlarken, Shakhtar Donetsk kısa paslarla etkili olmaya çalıştı. Demir Ege’nin kaptırdığı top sonrasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Kevin, yaptığı sert vuruşla 12’nci dakikada takımını öne geçirdi. Golün ardından oyunun kontrolü Ukrayna ekibine geçti.

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Topa daha çok sahip olan turuncu-siyahlılarda 32’nci dakikada Emirhan’dan topu kapan Alisson, ceza sahasına kadar girip, aşırtma bir vuruş denedi. Top kaleci Mert’te kaldı. Ev sahibi ekip, 45+2’nci dakikada farkı 2’ye çıkarttı. Sağ kanatta çizgiye inen Tobias’ın arka direğe çevirdiği topta Elias, yaptığı tek vuruşla topu ağlara gönderdi ve ilk yarı Shakhtar Donetsk’in 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

BEŞİKTAŞ'TAN AVRUPA LİGİ'NE VEDA

Karşılaşmanın ikinci yarısı orta saha mücadelesi şeklinde geçerken, ilk 15 dakikalık bölümde iki takım da tehlikeli pozisyon üretemedi. Kalan sürede de gol sesi çıkmadı ve Shakhtar Donetsk sahadan 2-0 galip ayrılarak tur atlayan takım oldu. Siyah-beyazlılar, iki maçta da aldığı mağlubiyetlerin ardından Avrupa Ligi’ne veda etti.

KONFERANS LİGİ’NDE RAKİP İRLANDA EKİBİ ST PATRİCKS

Konferans Ligi elemelerinde yoluna devam edecek Beşiktaş’ın bu kupadaki rakibi de belli oldu. Sahasında 1-0 kazandığı maçın rövanşında, uzatmalara giden maçta Estonya’nın Nomme JK Kalju takımı ile 2-2 berabere kalan İrlanda ekibi St Patricks, UEFA Konferans Ligi 3’üncü Eleme Turu’nda Beşiktaş’ın rakibi oldu. Siyah-beyazlılar 7 Ağustos’taki ilk maçta deplasmanda rakibine konuk olacak. Rövanş ise 14 Ağustos’ta İstanbul’da oynanacak.

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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ne Temmuz ayından erken vedasını Hürriyet'in usta yazarlarından Güntekin Onay bugünkü köşe yazısında sert ifadelerle eleştirdi. İşte Onay'ın yazısı;

GÜNTEKİN ONAY: BEŞİKTAŞ OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN ETMELİ

Beşiktaş ile ilgili iki Shakthar Donetsk maçının ardından olumlu tek bir ifade kullanabilmek mümkün değil.

Tamam, kadro kalitesi yetersiz. Orta saha yok, kanat forvet yok da bu takım kamp döneminde ne çalışmış? Ole Gunnar Solskjaer ve teknik ekip bu oyuncu grubuna ne çalıştırmış? Vasat rakiplere karşı oynanan hazırlık maçlarında oynanan temposuz ve pozisyonsuz oyunlar için “Hadi bunlar hazırlık karşılaşması, muhtemelen bu takım ağır antrenmanlar yapmıştır” dedik. Oynanan iki Shaktar Donetsk maçında da gördük ki Beşiktaş, ne savunma yapabiliyor, ne de topa sahip olabiliyor! Bıraktım pozisyona girmeyi, organize tek hücum dahi yapılamayan iki tane 90 dakika izledik.

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TARAFTAR HANGİSİNE ÜZÜLSÜN?

Beşiktaş taraftarı turu kaybettiğine mi üzülsün yoksa maçları seyrederken çektiği eziyete mi? İlk maçı 4-2 kaybeden bir takım tarafsız sahadaki rövanşta hiçbir varlık gösterip, karakter koyamaz mı? Kalitesi düşük oyunculardan kurulu bir takım olsanız da en azından mücadele edip savaşırsınız. Beşiktaş’ın dün akşamki kadrosunda takımdan ayrılan ne bir Arthur Masuaku, ne de bir Gedson Fernandes kalitesinde bir futbolcu yoktu. Beşiktaş’ın şu anki kadrosunda son halleriyle Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal bile banko ilk 11’de oynar.

ORTA SAHA KALİTESİ DÜŞÜK

Bu takımın orta saha oyuncu kalitesi çok düşük. Santrfor Tammy Abraham çabalıyor, dolaşıyor ama takım arkadaşları İngiliz futbolcuyu iki maçta tek bir pozisyona dahi sokamadı. Beşiktaş’ın acilen bir şoka ihtiyacı var. Ole Gunnar Solskjaer bu krizi çözebilecek bir teknik adam asla değil. 3-4 kaliteli transfer yapılsa dahi özgüveni yüksek, hırslı, zeki ve yaratıcı bir teknik adama ihtiyaç var. Aksi takdirde bu Beşiktaş şu anda hiçbir hedefi için yarışacak durumda değil.