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Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk maçı kamp kadrosu açıklandı

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#Beşiktaş#Shakhtar Donetsk#Kamp Kadrosu
Beşiktaşın Shakhtar Donetsk maçı kamp kadrosu açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2025 13:17

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş'ın yarın oynayacağı Shakhtar Donetsk maçının kamp kadrosu açıklandı. İ

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UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş, ikinci eleme turu rövanş maçında Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak.

Siyah-beyazlıların kamp kadrosu açıklandı. Kadroda Spartak Moskova'ya transfer olan Gedson Fernandes'in yanı sıra Al-Musrati de yer almadı.

Beşiktaş'ın kamp kadrosu şu şekilde; 

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Svensson, Gabriel Paulista, Udokhai, Necip, Tayyip Talha, Jurasek, Emirhan, Tayfur, Serkan Emrecan, Demir Ege, Hadziahmetovic, Rashica, Salih, Orkun, Arroyo, Kartal Kayra, Joao Mario, Ernest Muçi, Rafa Silva, Abraham, Semih.

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#Beşiktaş#Shakhtar Donetsk#Kamp Kadrosu

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