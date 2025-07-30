Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk maçı kamp kadrosu açıklandı

Güncelleme Tarihi:
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş, ikinci eleme turu rövanş maçında Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak.
Siyah-beyazlıların kamp kadrosu açıklandı. Kadroda Spartak Moskova'ya transfer olan Gedson Fernandes'in yanı sıra Al-Musrati de yer almadı.
Beşiktaş'ın kamp kadrosu şu şekilde;
Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Svensson, Gabriel Paulista, Udokhai, Necip, Tayyip Talha, Jurasek, Emirhan, Tayfur, Serkan Emrecan, Demir Ege, Hadziahmetovic, Rashica, Salih, Orkun, Arroyo, Kartal Kayra, Joao Mario, Ernest Muçi, Rafa Silva, Abraham, Semih.