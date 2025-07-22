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Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk maçı kadrosu belli oldu! 5 futbolcu UEFA'ya bildirilen listede yer almadı

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#Beşiktaş#UEFA Avrupa Ligi#Shakhtar Donetsk
Beşiktaşın Shakhtar Donetsk maçı kadrosu belli oldu 5 futbolcu UEFAya bildirilen listede yer almadı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2025 11:53

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Shakhtar Donetsk ile oynayacağı maçlar için 25 kişilik oyuncu listesini UEFA'ya bildirdi.

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Shakhtar Donetsk ile 24 Temmuz'da İstanbul'da, 31 Temmuz'da ise Ukrayna'da karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı takım bu maçlarda kullanacağı 25 kişilik oyuncu listesini UEFA'ya gönderdi. 

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Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği listede yer alan futbolcular şöyle:

Kaleci: Mert Günok, Ersin Destanoğlu

Defans: Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, Emirhan Topçu, David Jurásek, Tayfur Bingöl

Orta Saha: Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, Al Musrati, Elan Ricardo, Gedson Fernandes, Ernest Muçi, Milot Rashica, Keny Arroyo, Can Keleş, Rafa Silva

Forvet: Tammy Abraham

5 FUTBOLCU LİSTEDE YOK!

Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği listede herhangi bir sakatlığı bulunmayan Emrecan Uzunhan, Alex Oxlade-Chamberlain, Jean Onana, Bakhtiyor Zaynutdinov ve Semih Kılıçsoy yer almadı.

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Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan ve iki maçı da kaçıracağı açıklanan Mustafa Erhan Hekimoğlu da listeye dahil edilmedi.

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#Beşiktaş#UEFA Avrupa Ligi#Shakhtar Donetsk

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