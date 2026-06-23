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Beşiktaş'ın sezon öncesi kamp programı belli oldu: 6 hazırlık maçı oynanacak

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Beşiktaş#Beşiktaş Slovakya Kampı
Beşiktaşın sezon öncesi kamp programı belli oldu: 6 hazırlık maçı oynanacak
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2026 17:24

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovakya'da yurt dışı kampın yapacak olan Beşiktaş, kamp sürecinde 6 hazırlık maçı oynanacağını açıkladı.

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Beşiktaş, 2026-27 sezonu hazırlıkları kapsamında gerçekleştireceği Slovakya kampının programını duyurdu.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada kamp boyunca 6 hazırlık maçı oynanacağı belirtildi. 

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Beşiktaş'tan konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

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"Futbol A Takımımız, 2026-27 sezonu hazırlıkları kapsamında 27 Haziran Cumartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya gelecek. Siyah-beyazlılarımız, yeni sezonun ilk antrenmanını 28 Haziran Pazar günü akşamı gerçekleştirecek.

Takımımız, yurt dışı hazırlık kampı için 1 Temmuz Çarşamba günü Slovakya’ya hareket edecek.

Ekibimiz, Slovakya kampında 6 hazırlık maçı oynayacak. Türkiye saati ile maç programı şöyle:

2 Temmuz Perşembe
18.00 Beşiktaş – Gyirmoth (X-Bionic Sphere)

5 Temmuz Pazar
18.00 Beşiktaş – MTE 1904 KFT (MTE 1904 Sporttelep)

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10 Temmuz Cuma
18.00 Beşiktaş – Mattersburg (Pappelstadion) 35’er dakikadan iki devre
19.30 Beşiktaş – Widzew Lodz (Pappelstadion) 35’er dakikadan iki devre

14 Temmuz Salı
12.00 Beşiktaş – Dynamo Malzenice (X-Bionic Sphere)
18.30 Beşiktaş – Spartak Trnava (Stadion Antona Malatinskeho)"

 

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#Süper Lig#Beşiktaş#Beşiktaş Slovakya Kampı

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