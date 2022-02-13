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Beşiktaş'ın savunmacısı Vida, eşi İvana için 1.5 milyon Euro’ya ‘evet’ dedi

#Transfer#Beşiktaş#Vida
Beşiktaşın savunmacısı Vida, eşi İvana için 1.5 milyon Euro’ya ‘evet’ dedi
İsmail ER

Siyah beyazlı kulüpte sözleşmesi bitecek futbolcularla görüşmeler sürüyor. 4 yıldır aldığı ücretin yarısı önerilen Vida, eşi İvana İstanbul’da kalmak istediği için anlaşmaya çok yakın. Domagoj Vida, siyah beyazlı yönetime kesin cevabını önümüzdeki hafta bildirecek. Beşiktaş’ın yıllık 7 milyon TL’lik teklifine karşın 1.5 milyon Euro (23 milyon TL) isteyen Güven Yalçın’la ise anlaşma sağlanması zor görünüyor. Sözleşmesi bitecek diğer futbolculardan Oğuzhan Özyakup’a ise henüz teklif yapılmadı.

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Beşiktaş Yönetimi, sezon sonu sözleşmeleri bitecek futbolcularla görüşmelerini sürdürüyor. İlk olarak Cyle Larin’e teklifini yapıp beklemeye çekilen yöneticiler, bu kez Domagoj Vida ve Güven Yalçın’la masaya oturdu. Siyah beyazlılar yıllık ücret olarak Vida’ya 1.5 milyon Euro, Güven’e 7 milyon TL önerdi. Hırvat stoper, prensipte olumlu yanıt verdi ancak son karar için süre istedi. Güven ise yıllık 1.5 milyon Euro (23 milyon TL) talep ettiğini bildirdi.

İvana Vida, İstanbul’u istiyor

2018 Ocak ayından bu yana Beşiktaş forması giyen ve yıllık 3 milyon Euro’luk garanti ücretiyle takımın en çok kazanan isimlerinden biri olan Vida’nın, bu rakamın yarısına “Evet” demesinde, eşi İvana Vida’nın büyük rolü olduğu öğrenildi. İstanbul’dan ayrılmak istemeyen İvana Vida’nın, teklifi kabul etmesi için eşine baskı yaptığı belirtildi. Avrupa’dan birkaç kulübün de ilgilendiği 32 yaşındaki savunmacı, kesin cevabını önümüzdeki hafta yönetime bildirecek.

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Güven Yalçın’ın durumu belirsiz

Türk Lirası bazında kendisine önerilen ücretin 3 katından fazlasını isteyen Güven’le ise anlaşma sağlanması şu an itibariyle imkansız görünüyor. Genç futbolcuyla görüşmeler önümüzdeki hafta da sürecek. Diğer taraftan sözleşmesi bitecek bir başka oyuncu olan Oğuzhan Özyakup’la henüz masaya oturulmadığı bildirildi. Ara transfer döneminde Göztepe ve Hollanda ekibi AZ Alkmaar’dan teklif alan Oğuzhan, Beşiktaş Yönetimi’nin isteği üzerine takımda kalmıştı.

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