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BeÅŸiktaÅŸ, Trendyol SÃ¼per Lig'in ilk haftasÄ±nda 11 AÄŸustos Pazar gÃ¼nÃ¼ Samsunspor ile deplasmanda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.
Ligdeki ilk maÃ§ Ã¶ncesinde siyah - beyazlÄ±larÄ±n teknik direktÃ¶rÃ¼ Giovanni van Bronckhorst, Samsun kafilesini belirledi.
CAN KELEÅž KADRODA YOK, GEDSON VE COLLEY KAFÄ°LEDE
BeÅŸiktaÅŸ'ta yeni transfer Can KeleÅŸ'in yanÄ± sÄ±ra Vincent Aboubakar, Zaynutdinov, Daniel Amartey, Francisco Montero ve Alex Oxlade-Chamberlain maÃ§ kadrosunda yer almadÄ±.
Ã–te yandan sakatlÄ±klarÄ±nÄ± atlatan Gedson Fernandes ve Omar Colley, kafileye yazÄ±lan isimler arasÄ±nda yer aldÄ±.
BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n Samsunspor maÃ§Ä± kamp kadrosu ÅŸu ÅŸekilde:
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