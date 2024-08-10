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BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n Samsunspor maçÄ± kadrosu belli oldu! Yeni transfer kafileye dahil edilmedi...

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#BeÅŸiktaÅŸ#Samsunspor#Süper Lig
BeÅŸiktaÅŸÄ±n Samsunspor maÃ§Ä± kadrosu belli oldu Yeni transfer kafileye dahil edilmedi...
OluÅŸturulma Tarihi: AÄŸustos 10, 2024 15:48

Trendyol SÃ¼per Lig'in ilk haftasÄ±nda Samsunspor deplasmanÄ±na Ã§Ä±kacak olan BeÅŸiktaÅŸ'ta maÃ§ kafilesi belli oldu. Yeni transferlerden Can KeleÅŸ, kafilede yer almadÄ±.

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BeÅŸiktaÅŸ, Trendyol SÃ¼per Lig'in ilk haftasÄ±nda 11 AÄŸustos Pazar gÃ¼nÃ¼ Samsunspor ile deplasmanda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

Ligdeki ilk maÃ§ Ã¶ncesinde siyah - beyazlÄ±larÄ±n teknik direktÃ¶rÃ¼ Giovanni van Bronckhorst, Samsun kafilesini belirledi.

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CAN KELEÅž KADRODA YOK, GEDSON VE COLLEY KAFÄ°LEDE

BeÅŸiktaÅŸ'ta yeni transfer Can KeleÅŸ'in yanÄ± sÄ±ra Vincent Aboubakar, Zaynutdinov, Daniel Amartey, Francisco Montero ve Alex Oxlade-Chamberlain maÃ§ kadrosunda yer almadÄ±.

Ã–te yandan sakatlÄ±klarÄ±nÄ± atlatan Gedson Fernandes ve Omar Colley, kafileye yazÄ±lan isimler arasÄ±nda yer aldÄ±.

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n Samsunspor maÃ§Ä± kamp kadrosu ÅŸu ÅŸekilde:

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BeÅŸiktaÅŸÄ±n Samsunspor maÃ§Ä± kadrosu belli oldu Yeni transfer kafileye dahil edilmedi...

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#BeÅŸiktaÅŸ#Samsunspor#Süper Lig

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