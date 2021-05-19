Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamalarına Dorukhan Toköz damgası! Seçtiği şarkı...

Hem Süper Lig'de hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Beşiktaş'ta geleceği belirsizliğini koruyan isimlerden olan Dorukhan Toköz, şampiyonluk kutlamalarında dikkat çeken bir hamle yaptı.

Vodafone Park'ta yapılan kutlamalarda futbolcular tek tek sahneye çıkarken, her futbolcu seçtiği şarkı eşliğinde kırmızı halıda boy gösterdi.

Siyah-beyazlı takımda sıra Dorukhan Toköz'e geldiğinde, milli oyuncunun seçtiği şarkı tüm Beşiktaşlıları şaşkına çevirdi.

SEZEN AKSU GÖNDERMESİ

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 aday kadrosunda da bulunan ve Beşiktaş'la olan sözleşmesi sezonun tamamlanmasıyla sona eren başarılı orta saha, şampiyonluk seremonisine Sezen Aksu'nun "Gidiyorum" şarkısıyla çıktı.

Dorukhan Toköz'ün bu seçimi Beşiktaş taraftarını şaşırtırken, milli oyuncunun siyah-beyazlılarla sözleşme yenilemeyeceği ve takımdan ayrılacağı şeklinde yorumlandı.

ÇEBİ'DEN AÇIKLAMA: EURO 2020 SONRASI BAKACAĞIZ

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TRT Spor'da katıldığı programda Dorukhan Toköz'le ilgili sorulan bir soruya, "Dorukhan için şimdi EURO 2020 var, EURO 2020 sonrasında bakacağız. Döndüğünde ortak bir karar veririz" ifadelerini kullanmıştı.

"İNŞALLAH NİCELERİNİ YAŞARIZ"

Beşiktaş'ın Süper Lig'in son haftasında Göztepe'yi 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan ettiği maçın ardından konuşan milli futbolcu, "Çok mutluyum. Takımı, yönetimi, hocalarımızı herkesi tebrik ederim. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Allah nicelerini nasip etsin. Bu şampiyonluk arkadaşlıkla geldi. İnşallah birlikte daha bir sürü başarılar elde ederiz." şeklinde konuşmuştu.

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