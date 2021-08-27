Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerini tanıyalım: Borussia Dortmund'da Erling Haaland tehlikesi...

Spor Arena Detay - Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi grup kuraları sonucunda C Grubu'nda Portekiz ekibi Sporting, Alman devi Borussia Dortmund ve Hollanda temsilcisi Ajax ile eşleşti.

Siyah-beyazlı temsilcimizin rakiplerini tanıyalım;

SPORTING (PORTEKİZ)

Portekiz Ligi'nin son şampiyonu Sporting, Şampiyonlar Ligi kurasına 1. torbadan katıldı. Geçen sezon ligde 34 maçta yalnızca 1 mağlubiyet alarak 85 puanla şampiyon olan Yeşil-beyazlı takım, teknik direktör Ruben Amorim önderliğinde mücadele ediyor. Ruben Amorim, takımına üçlü savunma oynatıyor. Son şampiyon, Portekiz Ligi'nde sezona da üç maçta üç galibiyetle başladı. Sporting iç saha maçlarını 50 bin kapasiteli Jose Alvalade Stadı'nda oynuyor.

Sporting'in kadrosunda Sebastian Coates gibi tecrübeli bir stoper, Nuno Mendes gibi 19 yaşındaki yıldız adayı bir sol bek, Palhinha gibi Portekiz Milli Takımı'nda mücadele eden bir önlibero bulunuyor.

Kadro değeri: 223 milyon 400 bin Euro

Transferleri: Manuel Ugarte, Ricardo Esgaio, Matheus Reis, Gonçalo Esteves, Ruben Vinagre, joao Vriginia

Ayrılan futbolcular: Luis Maximiano, Josip Misic, Antunesi Lumor, Tiago Illori, Valentin Rosier, Pedro Mendes, Abdoulay Diaby, Battaglia

Kadrosu:

Kaleciler: Antonio Adán, Joao Virgínia, Renan Ribeiro, Andre Paulo

Defans: Sebastián Coates, Gonçalo Inácio, Zouhair Feddal, Luís Neto, Nuno Mendes, Rúben Vinagre, Matheus Reis, Pedro Porro, Ricardo Esgaio, Gonçalo Esteves

Orta Saha: Joao Palhinha, Manuel Ugarte, Idrissa Doumbia, Matheus Nunes, Daniel Bragança, Dário Essugo, Mattheus, Jovane Cabral, Nuno Santos, Pedro Gonçalves, Gonzalo Plata, Tabata

Forvet: Paulinho, Tiago Tomás, Andraz Sporar, Luiz Phellype

BORUSSIA DORTMUND

Almanya'nın Bayern Münih'ten sonra en büyük ikinci takımı olan Borussia Dortmund, maçlarını, 'Sarı Duvar'ıyla ünlü Signal Iduna Park'ta oynuyor. Stadın kapasitesi 81 bin. Geçen sezonu Bayern Münih ve Leipzig'in ardından üçünsü sırada tamamlayan Dortmund'da sezonun bitimiyle Marco Rose teknik direktörlük görevine başladı. 44 yaşındaki teknik adam, 4-3-1-2 dizilişiyle oynatıyor. İngiliz yıldız Jadon Sancho'yu 85 milyon Euro bonservis bedeliyle Manchester United'a gönderen Dortmund'un kadrosunda Erling Haaland en dikkat çeken isim. Geçen sezon 41 maçta 41 gol atıp 12 asist yapan Norveçli golcü, bu sezon da çıktığı 4 maçta 5 gol ve 3 asistle başladı. Sarı-siyahlı takım ise sezona 1 galibiyet 1 mağlubiyetle başladı.

Dortmund'un kadrosunda Haaland dışında Akanji, Guerrero, Emre Can, Jude Bellingham, Gio Reyna, Thorgan Hazard, Marco Reus, Donyell Malen ve 16'lık Youssoufa Moukoko gibi dikkat çeken isimler bulunuyor.

Haaland geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu

Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezonu 10 golle gol kralı tamamlayan Erling Haaland, birçok rekoru da kırmayı başarmıştı. Haaland ayrıca dün yapılan ödül töreninde geçen sezonun en iyi forveti de seçildi.

Haaland'ın geçen sezon Devler Ligi'nde kırdığı rekorlar:

-20 gole en çabuk ulaşan futbolcu

-20 gol atan en genç futbolcu

-Üst üste 4 maçta 2’şer gol atan ilk futbolcu

-Üst üste 6 maçta da gol atan en genç futbolcu

Borussia Dortmund'un Norveçli yıldızı Erling Haaland, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde rekorları altüst etmişti.

Kadro değeri: 557 milyon Euro

Transferleri: Donyell Malen(3 milyon Euro), Gregor Kobel(15 milyon Euro), Abdoulaye Kamara, Soumaila Coulibaly, Ansgar Knauff

Ayrılanlar: Jadon Sancho, Leonardo Balerdi, Thomas Delaney, Jeremy Toljan, Sergio Gomez, Lukasz Piszczek, Reinier, Immanuel Pherai

Kadrosu:

Kaleciler: Kobeli Bürki, Hitz, Unbehaun

Defans: Akanji, Zagadou, Hummels, Coulibaly, Guerreiro, Schulz, Schmelzer, Meunier, Passlack

Orta Saha: Emre Can, Axel Witsel, Abdoulaye Kamara, Bellingham, Dahoud, Raschl, Reyna, Brandt, Reinier, Marco Reus, Thorgan Hazard, Knauff, Marius Wolf

Forvet: Haaland, Donyell Malen, Moukoko, Tigges

AJAX

Hollanda futbol tarihinin en başarılı takımı olan Ajax, maçlarını 55 bin kişilik Johan Cruyff Arena'da oynuyor. 2017 yılından bu yana Erik ten Hag'ın çalıştırdığı Ajax, Hollanda'da geçen sezonu en yakın rakibine 16 puan fark atarak şampiyon tamamladı. Kırmızı-beyazlı takım, 34 maçta 28 galibiyet, 4 beraberlik ve yalnızca 2 mağlubiyet aldı. 35. şampiyonluğuna ulaşan Ajax, sezonu 102 golle tamamladı. Erik ten Hag, Ajax'ı 4-3-3 dizilişiyle oynatıyor.

Ajax'ın kadrosunda Tagliafico, Gravenberch, Dusan Tadic, David Neres, Sebastian Haller gibi dikkat çeken isimler bulunuyor. Hareketli bir transfer dönemi geçiren Hollanda ekibi Razvan Marin'i 10 milyon Euro'ya Cagliari'ye, Lassina Traore'yi 10 milyon Euro'ya Shakhtar'a, Noa Lang'ı 6 milyon Euro'ya Club Brugge'e ve Kjell Scherpen'i de 5 milyon Euro'ya Brihgton'a sattı. Ajax, Feyenoord'dan kanat oyuncusu Steven Berghuis'i ise 5.5 milyon Euro'ya, Kopenhag'dan 19 yaşındaki Mohamed Daramy'yi ise 11 milyon Euro'ya transfer etti.

Kadro değeri: 344 milyon 900 bin Euro

Transferler: Mohamed Daramy, Steven Berghuis, Jay Gorter, Ramko Pasveer, Danilo, Kik Pierie

Ayrılanlar: Razvan Marin, Lassina Traore, Noa Lang, Kjell Scherpen, Carel Eiting

Kaleciler: Onana, Gorter, Stekelenburg, Pasveer

Defans: Lisandro Martinez, Daley Blind, Timber, Perr Schuurs, Lisandro Magallan, Nicolas Tagliafico,Noussair Mazraoui, Devyne Rensch, Sean Klaiber

Orta Saha: Edson Alvarez,Ryan Gravenberch, Mohammed Kudus, Kenneth Taylor, Davy Klaassen, Zakaria Labyad, Jurgen Ekkelenkamp, Dusan Tadic, David Neres, Antony, Steven Berghuis

Forvet: Sebastien Haller, Danilo