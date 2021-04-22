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Futbol
Haber Giriş: 22.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ın sakat golcülerinden bir kötü bir iyi haber!

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Beşiktaş'ın sakat golcülerinden bir kötü bir iyi haber!

Uyluk adalesinde kanama ve ödem bulunan Aboubakar 2 hafta yok. 90+4’te sakatlanıp çıkarılan Larin ise Kayseri maçında sahada olacak

Spor Arena / İsmail ER - Sivas'ta 2 puanla birlikte 2 golcüsüne de kaybeden Beşiktaş’ta Aboubakar ile Larin’in durumları belli oldu.

Milli takımda sakatlandıktan sonra Kasımpaşa, Alanya., Erzurum ve Ankaragücü maçlarını kaçıran Kamerunlu oyuncu, Sivas’ta sahadaki yerini alırken devre sonunda sakatlanmış ve 2. yarıya çıkamamıştı. Kulüpten yıldız golcünün durumuyla ilgili yapılan açıklamada “Oyuncumuzun sağ uyluk üst adalesinde (rectus femoris) kanama ve ödem bulgularına rastlanmıştır. Aboubakar´ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır” denildi.

Son Dakika: Beşiktaştan Vincent Aboubakar için sakatlık açıklaması
Son Dakika: Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar için sakatlık açıklaması!

KORKULAN OLMADI

Milli takımdan dönüşte de uyluk gerilmesi nedeniyle 4 maç kaçıran Aboubakar’ın 2 hafta takımdan ayrı kalacağı öğrenildi.

Yine Sivas’ta 90+4’te sakatlanarak oyundan çıkmak durumunda kalan takımın diğer bir golcüsü Cyle Larin’de ise korkulan olmadı. Kanadalı futbolcunun cumartesi günü Kayserispor ile oynanacak karşılaşmada sahadaki yerini alabileceği öğrenildi.

KANATTA UÇAN LARIN İLERİDE TUTUK

Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar’ın yokluğunda takımın gol umudu olan Cyle Larin santrfor olarak çıktığı maçlarda tutuk kalıyor. Kanadalı futbolcu bu sezon ligdeki 33 maçta 7 kez santfor olarak görev yaparken 2 kez ağları havalandırdı. Ligde toplamda 15 golü bulunan Larin bu gollerin 13’ünü kanat olarak görev yaptığı karşılaşmalarda ağlara gönderdi

Beşiktaşın sakat golcülerinden bir kötü bir iyi haber

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