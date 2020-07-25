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Haber Giriş: 25.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Beşiktaş'ın sağ beki Gökhan Gönül, Fenerbahçe'ye dönüyor!

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Beşiktaş'ın sağ beki Gökhan Gönül, Fenerbahçe'ye dönüyor!
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Menajeri Ahmet Bulut’la birlikte sarı lacivertlilerin yeni sportif direktörü Emre Belözoğlu ile görüşen Gökhan Gönül, her konuda anlaşmaya vardı. Gökhan, bugün G.Birliği karşısında son kez Beşiktaş forması giyecek.

Spor Arena / Süleyman ARAT - Beşiktaş ile sözleşmesi pazartesi resmen sona erecek olan Gökhan Gönül, eski takımı Fenerbahçe’ye dönüyor.

Menajeri Ahmet Bulut’la birlikte sarı lacivertli kulübün yeni sportif direktörü Emre Belözoğlu ile görüşen Gökhan, her konuda anlaşmaya vardı. 35 yaşındaki sağ bek, 4 yıldır oynadığı Beşiktaş’taki son maçına bugün Gençlerbirliği karşısında çıkacak.

CANER DE AYRILIYOR

Bu arada Gökhan’ı Fenerbahçe’ye kaptıran Beşiktaş, Caner Erkin’le de yolları ayırmak üzere. Siyah beyazlı yönetim ile Caner arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadı. Tecrübeli oyuncu, eski takımı Fenerbahçe’nin gündeminde.

 

Beşiktaşın sağ beki Gökhan Gönül, Fenerbahçeye dönüyor

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