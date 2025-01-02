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Beşiktaş'ın Rizespor maçı kafilesi açıklandı: Muçi, Gedson ve Immobile geri döndü

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#Beşiktaş#Rizespor#Süper Lig
Beşiktaşın Rizespor maçı kafilesi açıklandı: Muçi, Gedson ve Immobile geri döndü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2025 15:40

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Rizespor deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleştirildi.

Isınma koşuları ve 5'e 2 pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş kafilesi, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla bugün Rize'ye gidecek.

 

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Kamp kadrosu

Siyah-beyazlı takımın, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın kamp kadrosunda sakatlıkları süren Gabriel Paulista ile Milot Rashica yer almadı.

Sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Ciro Immobile ise kadroya dahil edildi.

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Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maçının kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Onur Bulut, Joao Mario, Yakup Arda Kılıç, Bakhtiyor Zainutdinov, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Tayyip Talha Sanuç, Al-Musrati, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Felix Uduokhai, Rafa Silva, Emirhan Topçu, Cher Ndour, Can Keleş, Gedson Fernandes, Alex Oxlade-Chamberlain, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Ciro Immobile

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#Beşiktaş#Rizespor#Süper Lig

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