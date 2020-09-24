Beşiktaş'ın Rio Ave sınavı Misli.com mobil uygulamalarında! KESİNTİSİZ, CANLI...

Bu bir ilandır

BEŞİKTAŞ

- Sezona PAOK yenilgisiyle başlayıp Şampiyonlar Ligi'nden elenen Beşiktaş, Süper Lig'de ise Trabzonspor deplasmanında farklı kazanıp morallenmişti. Son olarak ligde Antalyaspor'la 1-1 berabere kaldılar.

- Lisans sorunu henüz çözülemeyen Josef de Souza ile sakatlıkları bulunan Atiba Hutchinson ve Georges-Kevin N'Koudou'dan Rio Ave karşısında faydalanamayacaklar.

- Sağ bekte yine Necip Uysal'ı izleyeceğiz. Adem Ljajic bu sezon ilk kez ilk 11'de olabilir. Gol bölgesinin en ilerisinde ise bir kez daha Cyle Larin yer alacak.

- Siyah beyazlıların kanat ataklarını Tyler Boyd ve Jeremain Lens ile sürüklemesi şaşırtıcı olmaz.

RIO AVE

- UEFA Avrupa Ligi'nin 2. ön eleme turunda Borac Banja'yı deplasmanda 2-0 yenen Rio Ave, Portekiz Primeira Liga'ya 1-1'lik Tondela beraberliğiyle giriş yaptı.

- Geçtiğimiz sezon ligde, deplasmanda oynadığı son 11 maçta sadece 1 kez sahadan mağlubiyetle ayrılan Portekiz temsilcisi, sezon sonunda da 5. sırada yer aldı ve Porto'nun hem ligde şampiyon hem de kupadan zaferle ayrılması sonrası Avrupa Ligi vizesi almıştı.

- Takımın önemli kanat oyuncularından Nuno Santos, Sporting yolcusu olurken; Manchester City'den Ryotaro Meshino kiralandı ve "Chico" Geraldes kadroya katıldı.

- Geçen sezon takımı yöneten Carlos Carvahal yerine dümene geçen Mario Silva; "Beşiktaş'la karşılaşmak güzel olacak..." demişti.





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Beşiktaş, Portekiz takımlarıyla daha önce oynadığı 15 maçın sadece 3'ünü kazanabildi. (5 beraberlik - 7 mağlubiyet)

- Beşiktaş, Avrupa kupalarında 13 maçtır kalesini gole kapatamadı! (13 maç - 29 gol)

- Rio Ave, Avrupa kupalarında oynadığı son 8 deplasman maçının sadece 2'sini kazanabildi. (1 beraberlik - 5 mağlubiyet)

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş Kazanır" oldu!

%52'lik kesim siyah-beyazlı temsilcimizin Rio Ave karşısında sahadan galibiyetle ayrılacağını düşünüyor...

%8'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

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Beşiktaş'ın 2020-21 sezonunda giyeceği formalar...