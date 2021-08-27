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GeriFutbol Beşiktaş'ın rakibi VavaCars Fatih Karagümrük! N'Sakala forma giyecek mi?
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Futbol
Haber Giriş: 27.08.2021 - 11:28 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ın rakibi VavaCars Fatih Karagümrük! N'Sakala forma giyecek mi?

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Beşiktaş'ın rakibi VavaCars Fatih Karagümrük! N'Sakala forma giyecek mi?

Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Vodafone Park'ta 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.
Sezonun ilk maçında Çaykur Rizespor'u mağlup eden Beşiktaş, ikinci haftada Gaziantep deplasmanında 0-0 berabere kaldı.
Gaziantep'i yenerek sezona başlayan Fatih Karagümrük'ün ikinci haftada Çaykur Rizespor'la oynadığı maç ise golsüz sona erdi.
İki takım arasında geçen sezon oynanan son maçı Vodafone Park'ta Fatih Karagümrük 2-1 kazanmıştı.

N'Sakala forma giymeyecek

Geçen hafta oynanan Gaziantep maçında aniden yere yığılan ve sonrasında da hastaneye kaldırılan Fabrice N'Sakala yarın oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.

Tedavisi evinde devam eden siyah-beyazlı oyuncunun milli takım arasının ardından antrenmanlara başlaması bekleniyor.

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