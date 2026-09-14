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Beşiktaş'ın rakibi Marsilya'da kriz çıktı!

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#UEFA Avrupa Ligi#Beşiktaş#Marsilya
Beşiktaşın rakibi Marsilyada kriz çıktı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2026 09:42

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Marsilya, Fransa Ligue 1'de 4 maçta 3 yenilgi alarak büyük bir kaosun içine girdi. Yaz transfer dönemini tek bir transfer yapmadan Fransız ekibinde teknik direktör Bruno Genesio, kulüp sahibi Franck McCourt’un bu sezonki hedeflerini kamuoyu önünde açık şekilde anlatmasını istedi. İşte detaylar...

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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi Marsilya’da kötü sonuçların ardından tansiyon yükseldi. Ligue 1’de oynadığı 4 maçın 3’ünü kaybeden Fransız ekibinde teknik direktör Bruno Genesio, Rennes yenilgisi sonrası kulüp yönetimine yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Genesio, mevcut imkanlarla çözüm üretmeye çalıştıklarını ancak zamana ihtiyaç duyduklarını söyledi. Marsilya gibi bir kulübün sürekli kazanmak ve üst sıralarda yer almak zorunda olduğunu vurgulayan Fransız teknik adam, takımın gerçek hedeflerinin yönetim tarafından daha açık biçimde ortaya konması gerektiğini ifade etti.

BİRÇOK YILDIZ GİTTİ

La Minute OM’nin haberine göre; Genesio’nun sözlerinin asıl hedefinde kulüp sahibi Franck McCourt bulunuyor. Teknik adamın, transfer yapılmadan tamamlanan yaz döneminin ardından yönetimden net bir yol haritası beklediği aktarıldı.

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Beşiktaşın rakibi Marsilyada kriz çıktı

TEK BİR OYUNCU ALINMADI

Marsilya yaz döneminde Mason Greenwood, Facundo Medina, Quinten Timber ve PierreEmerick Aubameyang gibi önemli isimlerle yollarını ayırırken kadroya yeni oyuncu katmadı.

Fransız ekibi, bu sancılı süreçte 17 Eylül Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi’nin ilk haftasında Beşiktaş’a konuk olacak.

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#UEFA Avrupa Ligi#Beşiktaş#Marsilya

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