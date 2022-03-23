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Beşiktaş'ın rakibi Jose Mourinho! Talisca için transfer operasyonu, geri dönüşe hazır...

#Anderson Talisca#Roma#Beşiktaş
Beşiktaşın rakibi Jose Mourinho Talisca için transfer operasyonu, geri dönüşe hazır...

Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında forma giyen Anderson Talisca, bu kez farklı bir transfer iddiasında yer aldı. Beşiktaş'ın da istediği Talisca'ya Jose Mourinho talip oldu...

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Beşiktaş taraftarının yeniden kadroda görmek istediği Anderson Talisca için siyah-beyazlıların çalışmaları sürerken transfere dair dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Brezilyalı futbolcuyla ilgili geçtiğimiz günlerde sorulan bir soruya yanıt veren Başkan Ahmet Nur Çebi, "Taraftarımızı mutlu edecek her şeyi de yapmaya hazırız. Bizim bütçemiz belli. Ceyhun Kazancı'yla bütçemizin durumunu görüşüyoruz. Eğer bizim bütçemize uygun olacaksa ve bunu kabul edecekse, Ben Talisca'yı gider sırtımda alır getiririm. Olmadığı takdirde, kimsenin neden olmadı demesini kabul etmiyorum. Gelmesini isterim. Bütçeyi aşması hem oyuncuya hem de kulübe zarar verir. Talisca'nın gelmesini ister miyim? Elbette isterim ama mali şartlar ortada." diye konuşmuştu.

MOURINHO'NUN ARADIĞI PROFİL TALISCA

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Beşiktaş'a transferinin Alex Teixeira'nın gidişine bağlı olduğu öne sürülen Talisca'yla ilgili İtalyan basını, Roma iddiasını ortaya attı.

Calciomercato'da yer alan habere göre; teknik direktör Jose Mourinho'nun hücum hattını güçlendirmek istediği ve Tammy Abraham'a destek verecek bir oyuncuya ihtiyacı olduğu belirtildi ve Portekizli teknik adamın bahsettiği profile uyan ismin Talisca olduğu ifade edildi.

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MAAŞINDAN FEDAKARLIK YAPMAYA HAZIR

Talisca'nın da Avrupa'da üst düzey rekabete geri dönmek istediği ve 2024'te bitecek sözleşmesini tamamlamadan Al Nassr'dan ayrılmayı planladığı kaydedildi. Bonservisi 12 milyon euro olan 28 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun 6.5 milyon euroluk maaşından da fedakarlık yapacağı belirtildi.

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#Anderson Talisca#Roma#Beşiktaş

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