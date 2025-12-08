Beşiktaş'ın rakibi Burak Yılmaz'lı Gaziantep!

×
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Beşiktaşın rakibi Burak Yılmazlı Gaziantep
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2025 07:00

Beşiktaş, Burak Yılmaz’ın çalıştırdığı Gaziantep’i yenerek, sahasındaki 3 maçlık galibiyet hasretine son vermeyi hedefliyor.

Beşiktaş, Süper Lig’in 15. haftasında bugün Gaziantep FK’yi konuk edecek. Tüpraş Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmada hakem Kadir Sağlam düdük çalacak.

Siyah beyazlılarda, tedavileri süren Mustafa Hekimoğlu, Necip Uysal; kırmızı siyahlılarda ise sakat olan Melih Kabasakal, Salem M’Bakata ve bahis eylemleri nedeniyle ceza alan Nazım Sangare ile Muhammet Taha Güneş oynamayacak.

G.ANTEP’i 3 MAÇTIR YENEMiYOR

Haftaya 24 puanla 6. sırada giren Beşiktaş, ligde oynadığı son 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak 7 puan topladı. Siyah beyazlılar buna karşın evinde oynadığı son 3 karşılaşmada galibiyet alamadı. Bu maçlarda Gençlerbirliği’ne 2-1, Fenerbahçe’ye 3-2 yenilen Kartal, Samsunspor ile de 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş’ın eski futbolcusu ve teknik direktörü Burak Yılmaz’ın çalıştırdığı Gaziantep, haftaya 22 puanla 7. sırada girdi.

Siyah beyazlılarda, son üç gün takımla çalışan Rafa Silva’nın kadroda olup olmayacağı bugün belli olacak. Beşiktaş, ligde Gaziantep ile oynadığı son 3 maçı kazanamadı (2M, 1B).

Muhtemel 11'ler;

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Jurasek, Cengiz, Ndidi, Orkun, Cerny, Jota (Toure), Abraham.

Gaziantep FK: Zafer, Tayyip, Semih, Arda, Kozlowski, Camara, Perez, Ogün, Rodrigues, Maxim, Bayo.

ALANYA ANTALYA’YI AĞIRLIYOR

Süper Lig’de günün diğer maçında Corendon Alanyaspor, Hesap.com Antalyaspor’u konuk edecek. Saat 20.00’de başlayacak karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır.

#Süper Lig#Gaziantep FK#Beşiktaş

