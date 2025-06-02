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Beşiktaş'ın rakibi Arda Turan olabilir!

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#Beşiktaş#Arda Turan#Gazetehaberleri
Beşiktaşın rakibi Arda Turan olabilir
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2025 07:00

Avrupa Ligi'nde ilk maçın 24 Temmuz'da oynanacak olan siyah-beyazlılar, sezonu erken açacak.

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Beşiktaş ligi dördüncü bitirince sezonu da erken açmak zorunda kalacak. Üçüncü olması durumunda Avrupa Ligi’ne play-off’tan girip ilk maçını da 21 Ağustos’ta oynamayı hedefleyen Kartal, dördüncülüğe gerileyince bu kupaya ikinci eleme turundan başlamak durumunda kaldı. İlk maçını 24 Temmuz’da oynayacak olan siyah beyazlı takım sezonu da Süper Lig’deki rakiplerine göre erken açmak zorunda kalacak.

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SAMSUN’UN KURASI 4 AĞUSTOS’TA

Beşiktaş'ın rakibi 18 Haziran’da belli olacak. İkinci eleme turunda seri başı olmayan Kartal’ın olası rakipleri arasında Arda Turan’ın çalıştıracağı Shakhtar Donetsk de yer alıyor. Samsunspor’un play-off’taki rakibi ise 4 Ağustos’ta belirlenecek. Seri başı olmayan kırmızı beyazlı ekibin şimlik belli olan olası rakipleri Yunan PAOK ve İsviçreli Young Boys.

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#Beşiktaş#Arda Turan#Gazetehaberleri

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