Beşiktaş'ın rakibi Arda Turan olabilir!

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Beşiktaş ligi dördüncü bitirince sezonu da erken açmak zorunda kalacak. Üçüncü olması durumunda Avrupa Ligi’ne play-off’tan girip ilk maçını da 21 Ağustos’ta oynamayı hedefleyen Kartal, dördüncülüğe gerileyince bu kupaya ikinci eleme turundan başlamak durumunda kaldı. İlk maçını 24 Temmuz’da oynayacak olan siyah beyazlı takım sezonu da Süper Lig’deki rakiplerine göre erken açmak zorunda kalacak.

SAMSUN’UN KURASI 4 AĞUSTOS’TA

Beşiktaş'ın rakibi 18 Haziran’da belli olacak. İkinci eleme turunda seri başı olmayan Kartal’ın olası rakipleri arasında Arda Turan’ın çalıştıracağı Shakhtar Donetsk de yer alıyor. Samsunspor’un play-off’taki rakibi ise 4 Ağustos’ta belirlenecek. Seri başı olmayan kırmızı beyazlı ekibin şimlik belli olan olası rakipleri Yunan PAOK ve İsviçreli Young Boys.

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