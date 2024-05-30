Beşiktaş'ın pas kralı Necip Uysal!

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Beşiktaş formasıyla 20. yılını geride bırakan Necip Uysal, bu sezon 7 kategoride birden takımın en iyi 3 arasına girdi.

OPTA verilerine göre, ligde 30 maç oynayıp 1 asist yapan 33 yaşındaki futbolcu, topla buluşma ve isabetli pas sayılarında siyah beyazlıların en başarılı ismi olurken, şut engellemede ikinci, hava topu, ikili mücadele, top kapma ve pas arası istatistiklerinde üçüncü sırada yer aldı.

Necip ayrıca stoper, önlibero ve sağ bek pozisyonlarında forma giyerek takımın jokerlerinden biri oldu.