Beşiktaş'ın oyun kurgusundaki değişiklikler pahalıya patladı!

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Sezona Süper Kupa’daki 5-0’lık tarihi Galatasaray galibiyetiyle başlayan Beşiktaş, daha sonra Süper Lig’de oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik elde ederken, Avrupa Ligi play-off’unda Lugano’yu 3-3 ve 5-1’lik skorlarla saf dışı bırakınca taraftarlarını sevince boğmuştu. Ancak aynı takımın Avrupa Ligi’ndeki ilk sınavında Ajax’a 4-0’lık skorla boyun eğmesi ve üstüne üstlük futbol adına hiçbir şey ortaya koyamaması camiada bu kez büyük üzüntü yarattı. Futbol otoritelerinin farklı mağlubiyetin nedenleri konusunda yaptığı değerlendirmelerde 4 madde ön plana çıktı.

1- Elde sadece iki santrfor var

Teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst’un yorgun olan Ciro İmmobile’yi dinlendirmesi gerekiyordu. Bunun için de elindeki tek yedek santrfor olan 17 yaşındaki Mustafa Hekimoğlu’nu ilk 11’de oynattı. Mustafa yetenekli bir oyuncu ancak böyle maçlar için gereken tecrübe hiç yok. Elinden geldiğince koştu, mücadele etti fakat ön alanda top tutamadığı için oyun Beşiktaş yarı alanına yığıldı. İkinci yarı İmmobile girdi ancak o da yorgunluğu nedeniyle yeterince etkili olamadı.

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2- Bek oyuncuları sınıfta kaldı

Sezona çok iyi başlayan sağ bek Jonas Svensson, Ajax karşısında şaşılacak derecede kötü oynadı. Transfer döneminde yerine oyuncu bulunamadığı için takımda kalan sol bek Arthur Masuaku da bekleneni veremedi. Özellikle kademede büyük hatalar yaptı, sürekli adamını kaçırdı, ileri gittiğinde dönemedi ve arkasında büyük boşluklar bıraktı. O kadar kötüydü ki, maçı Ziggo Sport’a yorumlayan Hollandalı eski futbolcu Wesley Sneijder, onun için, “Kendinden utanmalı” dedi.

3- İki tane 6 numara olunca...

Ajax hücum ağırlıklı oynayacağını dikkate alan Van Bronckhorst’un orta alanda iki tane 6 numara oynatması, Beşiktaş’ın hücumlarına adeta pranga vurdu. Savunmanın hemen önünde oynayan Al-Musrati ve Jean Onana ikili mücadelelerde iyi olmalarına karşın aynı beceriyi top kullanmada gösteremeyince siyah beyazlılar ofansif anlamda sezonun en etkisiz maçını oynadı. Ajax öncesi maç başı 3 gol ortalamasıyla oynayan Beşiktaş, Amsterdam’da sadece 6 şut attı ve hiçbirinde kaleyi tutturamadı.

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4- Rafa Silva solda kayboldu

Forvet arkası ya da 10 numara oynayınca harikalar yaratan Rafa Silva’nın aynı başarıyı sol kanatta gösteremediği Ajax maçında bir kez daha ortaya çıktı. Van Bronckhorst, Portekizli yıldızı 3-3 biten Lugano deplasmanında da solda oynatmış ve Beşiktaş o kanattan çok fazla atak yemişti. Joao Mario’nun henüz beklenen düzeyde olmaması nedeniyle Ajax maçında Rafa Silva’nın sol kanada çekilmesi, Beşiktaş’ın savunmasını aksattığı gibi hücumda da yetersiz kalmasına yol açtı.