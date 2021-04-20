'Beşiktaş'ın oynadığı futbolu biz neden oynayamıyoruz...'
Fenerbahçe’den kritik 3 puan, Emre Belözoğlu farkı, Galatasaray Trabzonspor maçı, Başakşehir’in ateş çemberi ve daha fazlası...
Dış Ses’in katkılarıyla Okay Karacan haftanın nabzını tutuyor. Yorumlarınızı bekliyoruz, keyifli seyirler.
🗣Ali Koç, Beşiktaş’ın futbolunu biz neden oynayamıyoruz diye sormuş...
🗣Emre Belözoğlu, Koç’un üzerinde
🗣Galatasaray, 11 puan geriden gelmişti
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