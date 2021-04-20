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GeriFutbol 'Beşiktaş'ın oynadığı futbolu biz neden oynayamıyoruz...'
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Futbol
Haber Giriş: 20.04.2021 - 16:07 | Son Güncelleme:

'Beşiktaş'ın oynadığı futbolu biz neden oynayamıyoruz...'

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Fenerbahçe’den kritik 3 puan, Emre Belözoğlu farkı, Galatasaray Trabzonspor maçı, Başakşehir’in ateş çemberi ve daha fazlası...

Dış Ses’in katkılarıyla Okay Karacan haftanın nabzını tutuyor. Yorumlarınızı bekliyoruz, keyifli seyirler.

🗣Ali Koç, Beşiktaş’ın futbolunu biz neden oynayamıyoruz diye sormuş...
🗣Emre Belözoğlu, Koç’un üzerinde
🗣Galatasaray, 11 puan geriden gelmişti

HADİ BEN KAÇTIM - YENİ BÖLÜMÜ İZLEYİP ABONE OLMAYI, YORUM YAPMAYI UNUTMAYIN!

 

Beşiktaşın oynadığı futbolu biz neden oynayamıyoruz...

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