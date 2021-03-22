Beşiktaş'ın önündeki 5 kritik maç! Rakipleri BAY geçerken...

Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 1-1 sonuçlanan derbinin ardından şampiyonluk yarışı nefes kesmeye devam ediyor.

Beşiktaş, 1 maç eksiği olmasına rağmen Galatasaray'ın 3, Fenerbahçe'nin ise 5 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

RAKİPLERİNDEN 1 MAÇ FAZLA OYNAYACAK

Ligin sonuna kadar Galatasaray ve Fenerbahçe 10 maç yapacakken siyah beyazlılar 11 maça çıkacak. Sergen Yalçın ve ekibinin önündeki 5 maç ise kritik önem taşıyor.

Beşiktaş, Milli aranın ardından Süper Lig'e Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maç ile dönecek. Siyah beyazlılar, ardından içeride Alanyaspor, deplasmanda Erzurumspor, içeride Ankaragücü ve deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN BAY GEÇECEĞİ HAFTALAR...

Beşiktaş, bu 5 hafta içinde rakipleri ile oynayacağı maç sayısını da eşitlemiş olacak. Galatasaray'ın BAY geçeceği 33. haftada Beşiktaş, Vodafone Park'ta Alanyaspor ile karşılaşacak.

Fenerbahçe'nin 36. haftada BAY olacağı haftada ise Beşiktaş, Sivasspor deplasmanına gidecek.

5'TE 5 YAPARSA...

Beşiktaş, bu süre içinde oynayacağı 5 maçı da kazanırsa rakipleri ile puan farkını arttıracak. Sergen Yalçın'ın öğrencileri, önündeki 5 maçın 5'ini de kazanırsa hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'nin bu süreçte tüm maçlarını kazanması halinde bile Galatasaray'ın 6, Fenerbahçe'nin 8 puan önüne geçebilir.

Beşiktaş'ın önündeki 5 maçı

Kasımpaşa (D)

Alanyaspor

Erzurumspor (D)

Ankaragücü

Sivasspor (D)

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