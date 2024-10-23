Beşiktaş'ın Olimpik Lyon maçı kamp kadrosu açıklandı! Ersin Destanoğlu kararı...

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UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'a konuk olacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu açıklandı.

Siyah beyazlı ekipte kaleci Mert Günok sakatlığından dolayı Fransa'ya götürülmezken, Ersin Destanoğlu kafilede yer aldı.

Beşiktaş'ta Mert Günok'un yanı sıra tedavileri devam eden Gabriel Paulista ile Milot Rashica da Lyon maçının kadrosunda yer almadı.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLADIĞI KADRO:

Beşiktaş'ın Olympique Lyon maçı kamp kadrosu açıklandı👇 https://t.co/TNbdC5aykN — Spor Arena (@sporarena) October 23, 2024

KALECİ ROTASYONUNA TAKVİYE GELMİŞTİ

Kaleci rotasyonunda problem yaşayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Lyon ile oynayacağı karşılaşma öncesi kulübün altyapısında forma giyen 17 yaşındaki kaleci Mehmet Tuğra Yeşilyurt ile profesyonel sözleşme imzalamıştı.

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Konyaspor maçında sakatlanan Mert Günok'un Lyon ve Galatasaray maçlarını kaçıracak olması ve ikinci kaleci Ersin Destanoğlu'nun da henüz hazır olmaması Beşiktaş teknik heyetinin elini zora soksa da, Ersin Fransa kadrosunda kendine yer buldu.